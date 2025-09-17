El mapa con los restaurantes más bonitos de España según sus comensales

Existen miles de restaurantes en nuestro país, pero ¿cuáles son los más bonitos de España? En azoteas, edificios históricos, tematizados… Con el fin del verano dejamos atrás las terrazas y chiringuitos para disfrutar de la gastronomía en un ambiente más acogedor, y sin duda uno de los factores a la hora de elegir es la opinión previa de otros comensales.

La web de viajes baratos Holidayguru ha realizado un listado con los restaurantes donde la mención "bonito" se repite más entre las reviews de los viajeros de Tripadvisor, resultando en un Top 10 con locales por toda la geografía.

Se han analizado todos los restaurantes en España dentro de la web Tripadvisor.es donde los usuarios califican al restaurante como "bonito", ordenando de más a menos cantidad de menciones y seleccionando los 10 primeros. El número de menciones resultaría: El Pimpi (629), Perrachica (616), Alfileritos (483), San Tommaso (460), Jardín del Califa (442), Habanera (400), Los Montes de Galicia (391), Amazónico (356), El Nacional (347) y Abadía (339).

El mapa con los restaurantes más bonitos de España | Holidayguru

Bodega el Pimpi, Málaga

Perrachica, Madrid

Alfileritos 24, Toledo

San Tommaso, Valencia

Jardín del Califa, Vejer de la Frontera

Habanera, Madrid

Los Montes de Galicia, Madrid

Amazónico, Madrid

El Nacional, Barcelona

La Abadía, Toledo

Así que ya sabes que nuestro país está repleto de restaurantes bonitos que destacan no solo por su propuesta gastronómica, sino también por sus espacios llenos de encanto. Desde los locales vanguardistas de ciudades como Barcelona y Madrid, con diseños modernos y ambientes cosmopolitas, hasta los restaurantes con encanto tradicional en pueblos de Málaga, donde la arquitectura histórica y la decoración rústica crean una experiencia única.

Muchos combinan terrazas con vistas al mar, patios interiores llenos de flores o entornos naturales impresionantes. Pero siempre, en cada rincón de España, la belleza de los espacios se une a la riqueza de la cocina, ofreciendo experiencias que seducen tanto al paladar como a la vista. Porque como siempre decimos, en España somos de muy buen comer, pero... ¡también nos gusta el ambiente y la decoración!