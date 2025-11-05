Ni Madrid ni Vigo: La ciudad de Sevilla que será la primera en encender las luces de Navidad este 2025

Cada año, el pistoletazo de salida a la Navidad lo marcaba la ciudad de Vigo al ser la primera en encender su alumbrado navideño. Este año, el encendido de Vigo será el próximo 15 de noviembre y Madrid lo hará el 22 de noviembre. Pero no serán los primeros en hacerlo este 2025.

El primer lugar de España en encender las luces de Navidad este 2025 será la ciudad de Estepa, en Sevilla, y lo hará el próximo viernes 7 de noviembre. Antes que ninguna ciudad e incluso antes que la capital de España.

El encendido será a las 19:30 horas en la Plaza del Carmen, cuando la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata de Reyes active la iluminación. Sin embargo, desde las 18:00 horas habrá actividades en el lugar, el "presentador" del encendido será DJ Moreno y tras el alumbrado habrá una actuación musical por parte del grupo Canastereo.

Además este año, coincidiendo con el primer acto del X Polvorón Vespero, el centro del municipio recibirá un centenar de Vespas, y dentro de estas actividades habrá barra solidaria gestionada por la asociación AGSE.

Estepa será la primera ciudad de España en encender el alumbrado navideño. En Sevilla capital, por ejemplo, el encendido de las luces de Navidad será el 28 de noviembre y contará con 304 calles iluminadas, la zona con más vías decoradas será el Casco Antiguo (con 97).

Si visitas la ciudad de Estepa, declarada Conjunto Histórico Artístico, esta Navidad, no te puedes perder sus mantecados, que ya llevan fabricando desde el mes de septiembre y se distribuyen tanto a nivel nacional como internacional. Si te apetece hacer turismo, tienes que visitar el Cerro de San Cristóbal, la Torre de la Victoria y las iglesias de su casco antiguo.