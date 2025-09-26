Madrid acogerá la Cumbre Iberoamericana en 2026

Madrid acogerá el 4 y 5 de noviembre de 2026 la XXX Cumbre Iberoamericana, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien se ha reunido este jueves en Nueva York con los cancilleres iberoamericanos para avanzar en los preparativos de la cita.

Según ha explicado en su cuenta en la red social X, "se inician ahora los trabajos de la Conferencia Iberoamericana, que incluirá más de 25 reuniones ministeriales, foros y encuentros en distintas ciudades de España".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y los cancilleres iberoamericanos en Nueva York | Europa Press

El ministro ha precisado que España trabajará para la aprobación del Plan Cuatrienal de Cooperación Iberoamericana 2026-2030 y también para crear un Fondo Iberoamericano de respuesta a desastres, avanzar en la homologación de títulos universitarios y el acercamiento a otros países dando un nuevo papel a los países observadores de la Conferencia Iberoamericana.

Según ha precisado Exteriores en un comunicado, en la reunión celebrada en Nueva York se ha aprobado una declaración sobre Haití, expresando el apoyo a las propuestas del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión de Naciones Unidas en el país caribeño.

En este sentido, el ministro se ha comprometido a trasladarla formalmente, en nombre de la Comunidad Iberoamericana, a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad. También se ha procedido a la renovación del mandato del Secretario General iberoamericano, el chileno Andrés Allamand.