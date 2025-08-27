Los lugares de España que son "más amables" con los turistas según The Times

España siempre ha sido un referente turístico mundial gracias a su patrimonio cultural, su gastronomía reconocida y sus paisajes que van desde playas de ensueño hasta montañas imponentes. Con 94 millones de visitantes internacionales en 2024, el país sigue batiendo récords. Sin embargo, en medio de debates sobre saturación y alquileres vacacionales, el diario británico The Times recuerda que todavía quedan rincones donde la esencia del turismo se mantiene intacta, sin aglomeraciones y con hospitalidad genuina. Estos lugares permiten disfrutar de la cultura, ofreciendo experiencias únicas y relajadas.

1. Zaragoza (Aragón)

Richardson la señala como alternativa ideal a Barcelona. Su casco histórico medieval, el animado barrio El Tubo, el puente de Zaha Hadid y las huellas de Goya la convierten en un destino festivo, accesible y sorprendentemente diverso.

Tarazona, Zaragoza | Civitatis

2. Jaén (Andalucía)

Descrita como: "una Sevilla sin tiendas de souvenir", con su cartel renacentista, baños árabes y tabernas auténticas donde puedes probar la cocina local.

Quesada, en Jaén | iStock

3. Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

Ciudad tranquila y verde, con excelente gastronomía de pintxos y la Rioja Alavesa a un paso.

Pintxos de un bar de Vitoria | iStock

4. Cantabria

Montañas, pueblos turísticos y playas vírgenes como Somo o Oyambre. Un tesoro natural discreto

Cantabria | Pixabay

5. La Palma (Canarias)

La "Isla Bonita", con rutas de senderismo, cielos perfectos para observar las estrellas. Considerado un turismo sostenible y discreto.

La Palma, en las Islas Canarias | Civitatis

6. Murcia

Mediterráneo sin prisas, con su huerta, tapas únicas y mercados tradicionales y tapas únicas que reflejan la cultura de la ciudad.

Vista aérea de la ciudad de Murcia | iStock

7. Guadalajara (Castilla-La Mancha)

Sorprende con sus Pueblos negros y la cercanía de la Sierra Norte. Richardson recomienda probar uno de los mejores platillos del lugar: la ternera a la brasa.

Cogolludo, en Guadalajara (Castilla-La Mancha) | iStock

En Definitiva, 7 paradas que muestran que España sigue siendo un país hospitalario y diverso, donde aun es posible viajar sin prisas y descubrir lugares que reciben a los visitantes con los brazos abiertos.