La isla griega de 65 habitantes donde te pagan 500 euros al mes durante 3 años por mudarte

Nuestro planeta está lleno de islas de lo más curiosas. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de la isla entre España y Francia que cambia de país cada seis meses pero... ¿sabías que hay una isla donde te pagan 500 euros por mudarte a vivir allí?

Se trata de la isla griega de Anticitera, situada al sur del Peloponeso y al noroeste de Creta, con una extensión de 20 km². Se ha hecho especialmente conocida por encontrarse allí entre 1900 y 1901, el llamado mecanismo de Anticitera, el más antiguo sistema mecánico de computación conocido, datado entre los años 100 y 200 a. C.

Es una isla montañosa y escarpada, con una costa abrupta y pequeñas calas. Su aislamiento geográfico ha hecho que conserve un carácter muy auténtico, sin apenas turismo masivo.

Pero lo más curioso de esta isla es que ofrece 500 euros al mes durante tres años a las familias que se muden allí para repoblarla. La isla, de solo 20 km², tiene una población permanente de 24 residentes, aunque en verano alcanza los 65, y el programa busca revertir la drástica caída demográfica de las últimas décadas.

La iniciativa está gestionada por la Iglesia Ortodoxa Griega y está dirigida a familias que puedan contribuir a la comunidad y a la economía local. Por lo tanto, se requieren familias con hijos para revitalizar la isla.

El año pasado abrió por primera vez en 24 años su escuela local, después de que llegara una familia joven. En 2023 cuatro familias jóvenes también se mudaron a Anticitera. También tienes que saber que cuenta con solo un café, que sirve también como tienda de comestibles (está abierto todo el año) y un alberge que es su único alojamiento.