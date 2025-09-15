Huelga en los controles de seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas: Qué está pasando y por qué hay colas y retrasos

Cuando vas a viajar en avión es muy importante que estés al día de la actualidad informativa y sepas qué está ocurriendo en la ciudad y en el aeropuerto desde el que vas a despegar, e incluso en el que vas a aterrizar.

Cada vez son más frecuentes las huelgas en el aeropuerto (este año ya hemos presenciado unas cuantas) y por eso hace poco te contábamos en cuáles de ellas tienes derecho a indemnización económica por retrasos y cancelaciones de los vuelos.

Y desde este domingo hay huelga en los controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, concretamente del personal de la seguridad de la empresa Trablisa, y que está provocando aglomeraciones y retrasos.

"Se recuerda a los pasajeros que vayan a volar desde el Aeropuerto AS Madrid-Barajas que, debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa, los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados. Lamentamos las molestias", escribía AENA en sus redes sociales esta mañana.

"Aena está trabajando con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compañías aéreas y agentes handling para minimizar en lo posible la afección", finalizaba el mensaje.

El tiempo de espera depende de cada terminal y de las horas de programación de los vuelos, sin embargo, la Terminal 4 es la más afectada, con tiempos de espera de unos 50 minutos o incluso una hora.

Por su parte, la empresa de seguridad Trablisa, emitió un comunicado que decía: "ante la huelga convocada por un grupo minoritario de trabajadores en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Trablisa ha solicitado al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que sea declarada ilegal y abusiva por multitud de defectos formales y materiales".

Además, aseguraba que "la convocatoria es absolutamente ilegal dado que incumple los requisitos legales formales y vulnera el deber de paz social derivado de acuerdos previos, por lo que además interpondrá una demanda judicial y se reserva acciones por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar".

Recomendaciones si vas a viajar

Si tienes un viaje hoy o los próximos días, a continuación te damos algunos consejos para sufras lo menos posible esta huelga: