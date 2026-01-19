FITUR 2026: El mapa con todos los pabellones de la Feria Internacional de Turismo de Madrid

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, es uno de los eventos turísticos más importantes del mundo. Durante cinco días, IFEMA acoge a países, regiones, aerolíneas, cadenas hoteleras, empresas tecnológicas y viajeros que buscan inspiración, negocio y tendencias para el año que comienza.

Este 2026 tiene lugar del 21 al 25 de enero de 2026. Los días profesionales son el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23; y los días para público general son el sábado 24 y domingo 25.

Mapa de FITUR 2026 con todos los pabellones

Mapa de FITUR 2026 | Feria FITUR

FITUR se organiza por zonas geográficas y áreas temáticas, lo que facilita recorrer la feria según tus intereses.

Pabellones de España

Los pabellones dedicados a España reúnen a todas las comunidades autónomas, ciudades y destinos nacionales.

Aquí encontrarás:

Stands de comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia o País Vasco

Propuestas de turismo rural, cultural, gastronómico y de naturaleza

Presentaciones institucionales y actividades culturales

Es una de las zonas más concurridas, especialmente durante el fin de semana.

Pabellones Internacionales

Europa

Los países europeos se agrupan en varios pabellones donde se presentan tanto destinos clásicos como emergentes.

Incluyen:

Oficinas de turismo nacionales y regionales

Ciudades europeas, rutas culturales y experiencias urbanas

Promoción de viajes sostenibles y slow travel

América

América Latina, Caribe, Estados Unidos y Canadá cuentan con una fuerte presencia en FITUR.

En estos pabellones destacan:

Destinos de sol y playa

Turismo cultural, naturaleza y grandes eventos

Gastronomía, música y espectáculos en directo

África y Oriente Próximo

Una zona en crecimiento dentro de FITUR, con destinos que apuestan por el turismo sostenible y cultural.

Aquí se presentan:

Países del norte de África

Destinos emergentes de África subsahariana

Propuestas de lujo, desierto, safaris y patrimonio histórico

Asia y Pacífico

Los destinos asiáticos y del Pacífico muestran su diversidad cultural y su potencial turístico.

Incluyen:

Grandes destinos asiáticos

Islas paradisíacas

Turismo espiritual, tecnológico y experiencias únicas

Pabellón del Conocimiento e Innovación

Es una de las novedades de este año y estará abierto del 21 al 23 de enero. Este es uno de los pabellones clave de FITUR y uno de los más interesantes para profesionales.

Aquí se concentran:

FITUR TechY (tecnología y digitalización del turismo)

FITURNEXT (sostenibilidad y futuro del sector)

FITUR Know-How & Export

Conferencias, mesas redondas y ponencias

Pabellones y áreas especializadas

FITUR también cuenta con espacios dedicados a segmentos concretos del turismo:

FITUR LGBT+

FITUR Cruises

FITUR Sports

FITUR Screen (turismo cinematográfico)

FITUR Woman

Estas áreas muestran cómo el turismo se adapta a públicos y experiencias cada vez más diversas.