NO TE LO PIERDAS
FITUR 2026: El mapa con todos los pabellones de la Feria Internacional de Turismo de Madrid
FITUR 2026 volverá a convertir Madrid en el gran escaparate mundial del turismo del 21 al 25 de enero en IFEMA. La Feria Internacional de Turismo reunirá destinos, empresas y profesionales en una edición marcada por la innovación, la sostenibilidad y los nuevos modelos de viaje. A continuación te dejamos el mapa con todos los pabellones de este año.
Publicidad
La Feria Internacional de Turismo, FITUR, es uno de los eventos turísticos más importantes del mundo. Durante cinco días, IFEMA acoge a países, regiones, aerolíneas, cadenas hoteleras, empresas tecnológicas y viajeros que buscan inspiración, negocio y tendencias para el año que comienza.
Este 2026 tiene lugar del 21 al 25 de enero de 2026. Los días profesionales son el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23; y los días para público general son el sábado 24 y domingo 25.
Mapa de FITUR 2026 con todos los pabellones
FITUR se organiza por zonas geográficas y áreas temáticas, lo que facilita recorrer la feria según tus intereses.
Pabellones de España
Los pabellones dedicados a España reúnen a todas las comunidades autónomas, ciudades y destinos nacionales.
Aquí encontrarás:
- Stands de comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia o País Vasco
- Propuestas de turismo rural, cultural, gastronómico y de naturaleza
- Presentaciones institucionales y actividades culturales
- Es una de las zonas más concurridas, especialmente durante el fin de semana.
Pabellones Internacionales
Europa
Los países europeos se agrupan en varios pabellones donde se presentan tanto destinos clásicos como emergentes.
Incluyen:
- Oficinas de turismo nacionales y regionales
- Ciudades europeas, rutas culturales y experiencias urbanas
- Promoción de viajes sostenibles y slow travel
América
América Latina, Caribe, Estados Unidos y Canadá cuentan con una fuerte presencia en FITUR.
En estos pabellones destacan:
- Destinos de sol y playa
- Turismo cultural, naturaleza y grandes eventos
- Gastronomía, música y espectáculos en directo
África y Oriente Próximo
Una zona en crecimiento dentro de FITUR, con destinos que apuestan por el turismo sostenible y cultural.
Aquí se presentan:
- Países del norte de África
- Destinos emergentes de África subsahariana
- Propuestas de lujo, desierto, safaris y patrimonio histórico
Asia y Pacífico
Los destinos asiáticos y del Pacífico muestran su diversidad cultural y su potencial turístico.
Incluyen:
- Grandes destinos asiáticos
- Islas paradisíacas
- Turismo espiritual, tecnológico y experiencias únicas
Pabellón del Conocimiento e Innovación
Es una de las novedades de este año y estará abierto del 21 al 23 de enero. Este es uno de los pabellones clave de FITUR y uno de los más interesantes para profesionales.
Aquí se concentran:
- FITUR TechY (tecnología y digitalización del turismo)
- FITURNEXT (sostenibilidad y futuro del sector)
- FITUR Know-How & Export
- Conferencias, mesas redondas y ponencias
Pabellones y áreas especializadas
FITUR también cuenta con espacios dedicados a segmentos concretos del turismo:
- FITUR LGBT+
- FITUR Cruises
- FITUR Sports
- FITUR Screen (turismo cinematográfico)
- FITUR Woman
Publicidad