La extraña maldición que esconde la Catedral de Colonia y que sorprende a todo aquel que la visita

Viajamos a Alemania, concretamente hasta Colonia. Debemos tener en cuenta que se trata de una de las ciudades más perjudicadas tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, su imponente Catedral gótica, considerada como una joya de la época medieval europea, resultó intacta. Entre otras cuestiones, es famosa porque en ella descansan los restos de los Reyes Magos, pero también porque esconde una maldición que tiene como protagonista al mismísimo Diablo.

El origen de la Catedral y su oscura leyenda

Se dice que Gerhard Von Ryle, su arquitecto, hizo un pacto con el Diablo hace más de 800 años, y todo para cumplir su objetivo de construir este impresionante templo. Una mañana, mientras descansaba frente al río situado cerca de lo que en la actualidad es Colonia, pudo ver cómo, de un instante a otro, una roca se transformó en una silueta humanoide que tenía aspecto de demonio.

Vidrieras de la catedral de Colonia | Pixabay

Esta figura no dudó en hacer un dibujo sobre la arena, y era el de una imponente catedral jamás vista por aquel entonces. Repleto de miedo aunque con cierta intriga, el arquitecto se atrevió a pedir los planos al Diablo. Él, en cambio, le pidió no solamente su alma, sino también la de su mujer y su hijo. Además, le pidió terminar la construcción en tres años. Lucifer, por su parte, debía construir un acueducto que uniera el pueblo de Eiffel (Francia) con Colonia.

Gerhard Von Ryle no dudó en aceptar y, a los pocos días, fue escogido para poder llevar a cabo esta obra. Finalmente, se alargó hasta 20 años y, antes de que el arquitecto llegase a terminarla, descubrió que el Diablo terminó primero el canal de agua que llegó hasta las puertas del templo. Por lo tanto, no solamente había perdido la apuesta, sino que era consciente de que había llegado su final.

Inmediatamente se lanzó de una de las torres del templo, por lo que Lucifer jamás pudo cobrarse su alma. Es por eso que decidió maldecir a la Catedral, condenándola a que jamás se finalizase. Si eso llegase a suceder, no tardaría en llegar el fin del mundo. Así pues, los primeros cimientos se levantaron en agosto de 1248 y, durante más de 600 años, la obra estuvo paralizada. A pesar de que se finalizó en 1880, en la actualidad existen planos de nuevas instalaciones para tratar de evitar que la leyenda pudiese llegar a cumplirse en algún momento.

¿Cómo llegaron los restos de los Reyes Magos a Colonia?

Catedral de Colonia | Pxhere

Al parecer, se produjo tras el saqueo de Milán que llevó a cabo Federico Barbarroja en el año 1164 como lealtad a la corona alemana. Con el paso del tiempo, estas reliquias se convirtieron en objeto de enorme importancia política, puesto que posicionaron a Colonia como una ciudad de influencia dentro del Sacro Imperio Romano Germánico.

Con posterioridad, y como consecuencia de la construcción del templo principal, se optó por depositar esos restos en sarcófagos perfectamente forrados no solamente en oro, sino también en piedras preciosas. Es importante destacar que, con sus dos metros de largo, su metro y medio de ancho y su metro de alto, es considerado el relicario más impresionante de la Cristiandad. Fue creado entre 1190 y 1220 por el orfebre Nicolás de Verdún, y se ha convertido en un punto de peregrinación destacado por católicos de todo el planeta. ¡Muy curioso!