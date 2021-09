Este es el lago rosa que encontrarás en España y que arrasa en redes sociales

Es más que evidente que España es un país que esconde muchísimos secretos al contar con un territorio verdaderamente espectacular. No solamente a nivel histórico y cultural, sino también en cuanto a belleza natural se refiere. Un claro ejemplo lo encontramos en un Lago Rosa que se ha convertido en uno de los rincones más visitados hasta ahora.

Estamos hablando, cómo no, de la Laguna situada en la provincia de Alicante, concretamente en el Parque Natural de Torrevieja. Es considerado como uno de los lagos salados más espectaculares y grandes de toda Europa aunque por lo que más destaca es porque sus aguas son rosadas.

Este espectacular fenómeno, como todo, tiene una explicación. En este lugar encontramos una bacteria que, entre otras cuestiones, libera una sustancia verdaderamente rosada en el momento en el que se encuentra en líquidos con una alta concentración de una sustancia en concreto. Estamos hablando de la sal. Es más, en Torrevieja hay aproximadamente unos 350 gramos por litro, similar a lo que se puede llegar a encontrar en el Mar Muerto. Ahora bien, para que ese color tan característico tenga una intensidad mayor, encontramos el alga Dunaliella Salina, responsable a su vez de esa continua liberación de pigmentos de este color.

Con el fin de no alterar ese peculiar ecosistema no se permite el baño en sus aguas. Eso sí, podrás disfrutar de un espectáculo natural que, desde luego, no te dejará indiferente. ¡Y es perfecto para inmortalizar en una imagen! Sobre todo en el atardecer, cuando ese color anaranjado tan característico se fusiona a la perfección con el rosa de las aguas de la Laguna de Torrevieja.

Bien es cierto que este lugar no es el único atractivo que podemos encontrar ya que si decidimos visitarlo en bicicleta podremos encontrar un gran número de especies de aves acuáticas, así como flamencos. También hay que tener en cuenta las propiedades tanto del aire (rico en yodo y beneficioso para quienes tienen problemas respiratorios) y del suelo (tiene barro térmico perfecto para los dolores articulares y musculares). ¿A qué estás esperando para disfrutar de este rincón mágico?