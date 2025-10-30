Un estadounidense que vive en España alucina con lo que se encuentra por las calles cada día: "No me acostumbro"

Cuando viajamos al extranjero solemos maravillarnos con las culturas, monumentos e historias que descubrimos. Sin embargo, cuando se trata de España, muchas veces olvidamos la riqueza que nos rodea a diario. Un vídeo de un estadounidense residente en nuestro país nos invita precisamente a redescubrir y valorar las maravillas que tenemos tan cerca.

Nick (@spainwithnick) es un estadounidense que lleva tres años viviendo en España y que recientemente publicó un vídeo que se ha hecho viral. En él, se muestra sorprendido por el patrimonio que puede encontrarse incluso en una simple caminata por la ciudad. "Esta mañana he ido a por un café al centro y mirad con lo que me he topado: una muralla de un castillo medieval", comenta entusiasmado.

A pesar del tiempo que lleva viviendo aquí, Nick asegura que nunca se cansará de pasear por las calles españolas y encontrarse con pedazos de historia en cada esquina. La grandeza del patrimonio español le sigue asombrando, incluso en los lugares más cotidianos.

"¿Esto os flipa tanto como a mí? Esto es alucinante. Llevo tres años aquí en España y nunca me voy a cansar", confiesa en el vídeo.

Su mensaje es claro: a veces necesitamos mirar nuestras ciudades con los ojos de quien las ve por primera vez para recordar la suerte que tenemos de vivir rodeados de historia, belleza y cultura.