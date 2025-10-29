La estación de Metro de Madrid que se convierte en "el Fantasma de la Ópera" por Halloween: Es gratis

Halloween ya está aquí y ciudades enteras ya están preparando la noche más terrorífica del año. Sabemos que son muchas las personas que se van a quedar en Madrid y que ya están buscando planes para este fin de semana, ¡así que no te pierdas este!

Halloween llega a Metro de Madrid los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre En esta ocasión, como novedad, la iniciativa tendrá lugar en la estación de Ópera que, además, acaba de celebrar su centenario el pasado 21 de octubre.

Además del cambio de ubicación, este año habrá más sorpresas. Los asistentes al evento serán convocados en el vestíbulo principal de la estación desde donde comenzará a sonar una versión del tema más conocido de El fantasma de la Ópera, que será uno de los protagonistas de esta edición.

Un tenor y una soprano interpretarán la mencionada canción mientras conducen a los participantes hasta el museo de los Caños del Peral. Allí les espera un concierto Candlelight exclusivo de Fever, en el que el cuarteto de cuerda Parallel interpretará un popurrí de música terrorífica, con piezas de algunas de las películas de miedo más populares de la historia.

Mundialmente conocidos por llevar la música clásica a lugares icónicos de las ciudades, esta será la primera vez que el ciclo de conciertos Candlelight celebra un espectáculo en el suburbano madrileño.

Para poder acceder al evento es necesario haber conseguido las entradas que se pusieron a disposición del público de manera gratuita el pasado 27 de octubre a través de la web museosmetromadrid.es. En total se realizarán 15 pases diarios de unos 15 minutos de duración cubriendo los horarios de mañana, tarde y noche.

Además del espectáculo, cualquier usuario que pase por delante de los accesos a la estación de Ópera podrá contemplar la decoración especial que lucirá durante esta festividad con velas y un arco floral de rosas negras y naranjas, para crear una atmósfera teatral y fantasmagórica, tan típica de estas fechas.

Halloween en Metro

Esta no es la primera ocasión en la que Metro de Madrid celebra Halloween con sus usuarios. De hecho, en otras ocasiones la estación fantasma de Chamberí ha sido el escenario elegido para las distintas iniciativas que se han realizado con motivo de esta festividad. En 2019 y 2021 este espacio se caracterizó con esqueletos, calabazas y arañas mientras un grupo de actores se encargaba de asustar a los visitantes.

En 2022, el recinto se decoró como el castillo de Drácula mientras que en 2023, se hizo una visita temática con el hilo conductor del último viajero que se queda atrapado en la parada de Chamberí el día que cerró sus puertas definitivamente en 1966. El año pasado, 2024, el evento se centró en el Día de Muertos mexicano.