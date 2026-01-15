Dónde es festivo el 20 de enero, Día de San Sebastián, en España

Recientemente, te contamos todos los festivos y puentes comunes que va a haber en España este 2026 y que están incluidos en el calendario laboral. Ahora en pleno mes de enero, hay uno que tan solo lo celebrarán unos pocos y el resto tendrá que esperar hasta el mes de abril.

El Día de San Sebastián, que se celebra cada año el 20 de enero, es festivo en distintas localidades españolas que veneran a este santo como patrón. El caso más conocido es el de San Sebastián (Donostia), en el País Vasco, donde la jornada es festiva y se celebra uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad: la Tamborrada. Durante 24 horas ininterrumpidas, miles de personas desfilan por las calles tocando tambores y barriles, en una fiesta que atrae tanto a locales como a visitantes de toda España y del extranjero.

Calendario mes de enero de 2026 | iStock

Además de Donostia, el 20 de enero también es festivo en otros municipios que celebran a San Sebastián como patrón. Entre ellos se encuentra San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde la fecha forma parte de sus fiestas patronales y se organizan actos culturales, religiosos y populares. En Palma de Mallorca, San Sebastián es también el patrón de la ciudad, y el día se celebra con conciertos, hogueras y actividades al aire libre, siendo uno de los eventos más importantes del calendario festivo local.

Otros municipios donde el 20 de enero puede ser festivo local incluyen Agüimes (Gran Canaria), Alhaurín de la Torre (Málaga), Níjar (Almería) y diversas localidades repartidas por España que comparten esta advocación. En todos los casos, se trata de un festivo de carácter local, aprobado por cada ayuntamiento e incluido en su calendario laboral municipal.

Es importante tener en cuenta que no es festivo en toda España, por lo que conviene consultar el calendario laboral de cada localidad, especialmente si se planea viajar o realizar gestiones administrativas. Para muchos municipios, el Día de San Sebastián no solo es una jornada no laborable, sino también una oportunidad para reforzar la identidad cultural y celebrar tradiciones que se mantienen vivas año tras año.