Dónde está el mágico e íntimo jardín donde Taylor Swift se ha prometido con Travis Kelce

La noticia del día (y seguramente del año) es la del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. La pareja se ha prometido, tras dos años de relación, y han querido compartir la feliz noticia con unas bonitas fotografías en Instagram.

En las imágenes vemos a los novios en un romántico jardín lleno de flores de colores pastel y que parece sacado de un cuento de hadas. Es por eso que muchos se están preguntando, sobre todo los más swifties: "¿dónde está este jardín?", "¿puedo visitarlo?".

Y la respuesta es... no, no puedes visitarlo. Y es que las fotografías del compromiso de la pareja no se han hecho en ningún lugar público, sino en nada más y nada menos que el jardín de la casa que Travis Kelce tiene en propiedad en Leawood, Kansas, y donde vive con Taylor Swfit.

El jugador de fútbol americano compró la casa en 2023 para tener más privacidad en los inicios de su relación con Taylor Swift. La mansión cuenta con muchos jardines entre los que se encuentra el de la pedida y que está lleno de flores.

Las referencias del jardín de la pedida de Taylor Swift y Travis Kelce

Son muchos los que no han podido evitar hablar de la similitud de este jardín con el jardín que aparece en las fotos del álbum Lover de Taylor Swift. Y es que, como reina de los easter eggs, probablemente la cantante haya querido hacer este particular guiño.

Por otro lado, este jardín tiene un significado muy bonito y especial. Como han apuntado los swifties recordando la canción "I hate it here", parece que Travis Kelce hubiera construido este "jardín secreto" para que Taylor Swift "ya no odie estar aquí" ("I hate it here so I will go to, secret gardens in my mind, People need a key to get to, The only one is mine").