Descubre el stand de México, País Socio de FITUR 2026: un viaje sensorial al corazón de su cultura y destinos

México ha vuelto a conquistar la FITUR 2026 con un stand que fue mucho más que un espacio expositivo: una experiencia inmersiva que adelantó el protagonismo que tendrá el país como socio de la Feria Internacional de Turismo este 2026. Colores vibrantes, música, gastronomía, artesanía y tecnología se combinaron para trasladar al visitante a la riqueza cultural y natural del país norteamericano desde el primer paso.

El espacio mexicano destacó por su diseño abierto y sensorial, con referencias a su patrimonio histórico, su diversidad paisajística y su potente oferta gastronómica. Pantallas envolventes, experiencias interactivas y exhibiciones culturales permitieron recorrer desde las playas del Caribe hasta los Pueblos Mágicos, pasando por grandes ciudades, selvas y zonas arqueológicas. Todo ello con un mensaje claro: México es un destino plural, vivo y en constante evolución.

La presencia de México en FITUR también sirvió para reforzar su apuesta por un turismo sostenible, inclusivo y de calidad, así como para consolidar alianzas estratégicas con operadores internacionales. El anuncio de su papel como país socio de FITUR 2026 marcó uno de los momentos clave de la feria y confirmó la estrecha relación turística entre México y España.

FITUR, celebrada anualmente en IFEMA Madrid durante el mes de enero, se consolida una vez más como una de las grandes citas del turismo mundial. Durante cinco días, la feria reúne a destinos, empresas e instituciones de todo el planeta para analizar tendencias, cerrar acuerdos y definir el futuro del sector.

En este contexto, el stand de México se erigió como uno de los grandes focos de atracción, dejando claro que su protagonismo en la próxima edición será aún mayor. Sin embargo, este año la Feria Internacional de Turismo se ha visto teñida por la tragedia del accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, FITUR convocó un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, así como para dar testimonio de su apoyo a todos los afectados en estos momentos difíciles.