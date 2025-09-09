¿Dar de comer a tiburones bajo el agua? La actividad más loca de las Bahamas

El Caribe es un mar único en el mundo en el que abundan las playas de arena blanca con fondos marinos abrumadores para maravillar a quienes lo visitan cada año. Entre los muchos países que se bañan en sus aguas, las Bahamas destaca como uno de los países top en términos turísticos. ¡Y no es para menos!

Allí hay una infinidad de zonas en las que todo el mundo sueña bucear y disfrutar del sol durante horas. Ahora bien, pocas son tan atractivas como Bimini. Considerada por las leyendas como la entrada a la mismísima Atlántida, esta región está a tan solo dos horas de Miami en ferry y ha cautivado incluso a los más valientes.

Panorámica Bahamas | Imagen cortesía del Ministerio de Turismo de Bahamas

Un claro ejemplo de ello ha llegado de la mano del popular fotógrafo submarino Ken Kiefer que, a sus 54, quiso vivir una experiencia cargada de adrenalina: dar de comer a los tiburones bajo el agua. Eso sí, no tiburones cualquiera: los martillo y los tigre, ambos conocidos por su ferocidad.

Un domador de tiburones con larga trayectoria a sus espaldas se encargó de guiar a los escualos como si de perros buscando un premio se trataran. La mayoría de las veces salió bien; mientras que en algunas los animales confundían a los propios buzos con su comida.

Aunque conviene recordar que esto es algo solo reservado para gente con grandes conocimientos sobre la vida marina y el comportamiento de los tiburones. La seguridad siempre es lo primero.

A nivel a amateur (es decir, sin alimentarlos), todo el mundo puede disfrutar de estas maravillas de la fauna marina en Bimini, las Bahamas. Pero, ¿te atreverías?