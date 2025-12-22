Cómo celebran la Navidad en otros países del mundo: 5 tradiciones diferentes

Al igual que en cada país existen distintas formas de celebrar la Nochevieja, en todo el mundo también se viven estas fechas de maneras muy diversas. Lo que une todas estas tradiciones es un sentimiento universal de amor, esperanza, prosperidad y compañía, que trasciende culturas y fronteras.

Italia

En Italia, la Navidad tiene su propia versión mágica y peculiar de Papá Noel: una bruja vieja y amable llamada la Befana. Según la leyenda, los Reyes Magos se detuvieron en su casa para preguntarle cómo llegar al Niño Jesús, pero ella estaba ocupada y no los acompañó. Más tarde, intentó alcanzarlos sin éxito, por lo que ahora recorre los cielos la noche del 5 de enero, víspera de la Epifanía. En lugar de regalos, deja dulces a los niños buenos y carbón a los traviesos, mientras que los italianos le ofrecen un plato de sopa, una mandarina o un vaso de vino en agradecimiento.

Alemania, Austria y Hungría

En estos países existe una versión más aterradora: Krampus, un ser peludo y demoníaco. Mientras San Nicolás reparte juguetes a los niños que se han portado bien, Krampus se encarga de castigar a los desobedientes, asustándolos o llevándoselos en su saco. Cada diciembre, muchas personas se disfrazan de esta criatura para recorrer las calles y mantener viva la tradición. Además, en Alemania, como dato curioso, esconden un adorno en forma de pepinillo en el árbol de Navidad y la tradición dice que el primero que lo encuentre en Nochebuena recibirá un regalo más o tendrá buena suerte para el próximo año.

Japón

En Japón, la Navidad se celebra de manera muy diferente: millones de familias disfrutan de pollo frito de KFC, gracias a una campaña publicitaria de los años 70 llamada Kurisumasu ni wa Kentakkii ("Kentucky por Navidad"). Aunque la mayoría de la población no es cristiana, esta costumbre se ha convertido en un ritual navideño, con cenas que incluyen pollo, pastel y champán, reservadas con meses de antelación.

Guatemala

En Guatemala, la Navidad empieza con la Quema del Diablo, el 7 de diciembre, donde las familias encienden fogatas y queman figuras del demonio para expulsar los malos espíritus. Esta tradición, que antes incluía la quema de basura, ahora se ha adaptado a métodos más sostenibles, como piñatas con forma de demonio. Se acompaña de tamales y ponche caliente, marcando el inicio de la temporada navideña.

Filipinas

En Filipinas, la Navidad es la más larga del mundo, extendiéndose desde principios de septiembre hasta el 6 de enero. Esta costumbre refleja los valores familiares del país, donde muchos residentes viven lejos de sus hogares, por lo que comienzan las celebraciones temprano para poder reunirse con sus seres queridos y disfrutar de las festividades con tiempo.