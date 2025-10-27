La ciudad de España que está entre los mejores lugares de Europa para visitar en otoño según The Times

En la provincia castellana podemos encontrar rincones llenos de encanto que, sin duda, no pasan desapercibidos: desde un pueblo de Salamanca como Peñaranda de Bracamonte, donde los rostros de sus vecinos decoran las fachadas de las casas, hasta la imponente Plaza Mayor de la capital, un lugar que concentra historia, vida local y una de las arquitecturas más relevantes de España.

The Times ha incluido a la ciudad entre los lugares europeos más recomendables para visitar este otoño. Y no es de extrañar: Salamanca es una ciudad en la que perderse entre su arquitectura monumental y los tonos cálidos propios de esta estación.

Con más de dos mil años de historia, Salamanca es una de las ciudades emblema de Castilla y León y un referente del patrimonio español. Sus orígenes se remontan a las culturas celta y romana, alcanzando su máximo esplendor durante el Renacimiento, gracias a su famosa Universidad, una de las más antiguas de Europa y un referente académico en todo el país. A lo largo de los años, Salamanca ha mantenido su gran relevancia, convirtiéndose en una ciudad ideal para cursar estudios de grado y empaparse de la historia que lo rodea.

Para aquellos que decidan visitar Salamanca por primera vez este otoño, proponemos un recorrido para no perderse nada de esta magnífica ciudad. La experiencia comienza en la Plaza Mayor, corazón de la ciudad, donde la arquitectura barroca y los bares nos invitan a disfrutar del ambiente. Desde allí, un paseo por la Calle Rúa Mayor nos lleva a la Catedral Nueva, y subir a las torres de Ieronimus permite contemplar unas de las mejores vistas del casco histórico. La visita continúa en la Universidad de Salamanca, donde se respira siglos de historia académica, y culmina en el Puente Romano, desde donde se puede contemplar un maravilloso atardecer, donde los colores dorados pintan el cielo.

Para quienes no quieran perderse ninguna actividad cultural, Salamanca ofrece una agenda llena de vida con conciertos, teatro, exposiciones que podemos visitar en el Centro de Arte Contemporáneo DA2.