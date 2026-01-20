El Carnaval de Torrevieja desfilará por las calles de Madrid este sábado en el marco de FITUR 2026

La alegría, el ritmo y el espectáculo del Carnaval de Torrevieja saldrán a la calle este sábado 24 de enero para conquistar el centro de Madrid, en una acción festiva que tendrá lugar en el marco de FITUR.

A partir de las 17:00 horas, la Plaza de Callao se convertirá en el punto de partida de un vistoso desfile que llevará la esencia del carnaval torrevejense a algunas de las calles más emblemáticas de la capital, recorriendo la calle Preciados, la Puerta del Sol, la calle Arenal y finalizando en la Plaza de Isabel II, junto a la Ópera de Madrid.

Un espectáculo lleno de fantasía y tradición

El público madrileño y los visitantes que estos días se encuentran en la ciudad podrán disfrutar de desfiles de comparsas, con espectaculares disfraces, música en directo y coreografías llenas de energía, reflejo de uno de los carnavales más reconocidos y participativos de la Comunitat Valenciana.

Esta acción pretende mostrar, en pleno centro de Madrid, la identidad festiva, creativa y alegre de Torrevieja, invitando a descubrir una celebración que cada año reúne a miles de personas y que se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario local.

Con esta iniciativa, Torrevieja refuerza su presencia en FITUR y acerca su carnaval a un público nacional e internacional, demostrando que su espíritu festivo no entiende de fronteras y que el color, la música y la diversión están garantizados.

Situada en la costa sur de la provincia de Alicante, Torrevieja combina sol, playa, naturaleza y cultura durante todo el año. Su atractivo no se limita al litoral: la ciudad alberga la icónica laguna rosa, parques naturales, una gastronomía marinera reconocida y una programación cultural que incrementa su valor más allá del típico destino de verano.