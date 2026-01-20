NO TE LO PIERDAS
El Carnaval de Torrevieja desfilará por las calles de Madrid este sábado en el marco de FITUR 2026
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el Carnaval de Torrevieja trasladará su alegría, ritmo y espectáculo al centro de Madrid este sábado, 24 de enero. Te contamos todos los detalles.
La alegría, el ritmo y el espectáculo del Carnaval de Torrevieja saldrán a la calle este sábado 24 de enero para conquistar el centro de Madrid, en una acción festiva que tendrá lugar en el marco de FITUR.
A partir de las 17:00 horas, la Plaza de Callao se convertirá en el punto de partida de un vistoso desfile que llevará la esencia del carnaval torrevejense a algunas de las calles más emblemáticas de la capital, recorriendo la calle Preciados, la Puerta del Sol, la calle Arenal y finalizando en la Plaza de Isabel II, junto a la Ópera de Madrid.
Un espectáculo lleno de fantasía y tradición
El público madrileño y los visitantes que estos días se encuentran en la ciudad podrán disfrutar de desfiles de comparsas, con espectaculares disfraces, música en directo y coreografías llenas de energía, reflejo de uno de los carnavales más reconocidos y participativos de la Comunitat Valenciana.
Esta acción pretende mostrar, en pleno centro de Madrid, la identidad festiva, creativa y alegre de Torrevieja, invitando a descubrir una celebración que cada año reúne a miles de personas y que se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario local.
Con esta iniciativa, Torrevieja refuerza su presencia en FITUR y acerca su carnaval a un público nacional e internacional, demostrando que su espíritu festivo no entiende de fronteras y que el color, la música y la diversión están garantizados.
Torrevieja
Situada en la costa sur de la provincia de Alicante, Torrevieja combina sol, playa, naturaleza y cultura durante todo el año. Su atractivo no se limita al litoral: la ciudad alberga la icónica laguna rosa, parques naturales, una gastronomía marinera reconocida y una programación cultural que incrementa su valor más allá del típico destino de verano.
