Calendario de "Koyo" en Japón: Estas son las fechas de otoño en las que las hojas cambian de color a rojo, naranja y amarillo

Japón es uno de los países más populares para viajar este año por sus paisajes, su cultura o su gastronomía y por eso hace poco te contábamos cuándo tienes que reservar y viajar a este destino.

Hay varios espectáculos de la naturaleza que son famosos en Japón, como por ejemplo, el Hanami, que son las fiestas que celebran la floración de los cerezos (Sakura). Y ahora que ha llegado el otoño, son muchas las personas que también planean un viaje para la temporada de Koyo.

En japonés, "kōyō" se refiere al fenómeno de la transformación de las hojas de los árboles a tonos rojos, naranjas y amarillos durante el otoño en Japón, un espectáculo natural popular conocido también como momiji cuando se refiere a las hojas de arce.

Esta festividad, llamada momijigari, es una tradición centenaria que atrae a muchos visitantes y es el equivalente otoñal de la contemplación de los cerezos en flor (hanami) en primavera.

Así que si tienes pensado ir a Japón los próximos meses y no quieres perderte este espectáculo de la naturaleza, a continuación te dejamos el calendario de "kōyō" que ha publicado la cuenta de Instagram @japonal_viajes:

Hojas amarillas

6 de noviembre: Sapporo y Aomori

11 de noviembre: Kanazawa

15 de noviembre: Nagano

17 de noviembre: Kochi

18 de noviembre: Nagoya

21 de noviembre: Hiroshima

24 de noviembre: Osaka

26 de noviembre: Tokio

28 de noviembre: Fukuoka y Kagoshima

29 de noviembre: Sendai

Hojas rojas