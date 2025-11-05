El buffet libre de comida Nikkei de Madrid que reinventa la tradición peruana en clave japonesa

Madrid es la cuna de la gastronomía y eso es algo indudable, cada vez hay más locales de comida italiana, asiática, mexicana, argentina e incluso algunos que tienen comida fusión, como es el casi de la japonesa con la peruana.

Issei presenta su nuevo bufet Nikkei, una propuesta que reinventa la tradición peruana en clave japonesa y convierte el amarillo en protagonista absoluto. No es solo un color: es el hilo conductor que une ingredientes, técnicas y emociones. Desde la causa limeña (base de patata amarilla, ají y cítricos) hasta los ajíes, cremas y aderezos que atraviesan cada plato, esta carta se escribe en amarillo.

La causa limeña se transforma en soporte creativo para rolls, nigiris y volcanos que combinan texturas suaves con toppings flameados, crujientes y umami. Surimi en salsa, salmón, pollo sazonado, salsa de aceituna, masago, sichimi togarashi y boniato caramelizado se funden en bocados que sorprenden por su equilibrio y profundidad. El Causa Roll de Surimi, el Causa Roll de Salmón, el Causa Roll de Pollo, los Nigiris de Causa con Salmón o Atún, y los volcanos de causa con salmón o calamar son el punto de partida de esta nueva narrativa.

Desde ahí, el amarillo se expande en forma de ajíes, cremas y cítricos que atraviesan el resto de la carta. El Roll Ama Ebi combina langostino en tempura con topping flameado y mayokimchie; el Hot Roll mezcla atún, masago y aguacate con salmón flameado, sriracha y jalapeño; el Roll de Pez Mantequilla se cubre con mayonesa de tigre y chalaquita; el Fruto Roll apuesta por mango, banana y pepino con salsa de mango; el Salmón Skin presenta piel frita sazonada con cebolla china y salsa anguila; y el Roll de Anguila y Foie fusiona foie gras de pato con anguila y queso crema sobre langostino en tempura.

La fusión continúa en los platos calientes y street food. Los Tacos de Langostino se acompañan de mezclum, pico de gallo y mayokimchie; el Bao de Pato Pekinés se sirve con pepino, cogollo y mayohoisin; el Pollo Salteado se presenta con cebolla, tomate cherry, patata y arroz basmati; y el Salteado de Vegetales mezcla berenjena, champiñones, pak choi y tirabeques sobre una cama de salmorejo con sésamo. Para cerrar, el Mochi de fruta de la pasión y mango aporta el toque dulce y tropical que completa esta experiencia.

ISSEI reafirma su compromiso con la excelencia gastronómica en un entorno elegante y acogedor, donde cada plato cuenta una historia de mestizaje, técnica y sabor. El bufet Nikkei se convierte así en una cita imprescindible para los amantes de la cocina fusión y los paladares inquietos.

Precios:

Buffet libre:

De domingo noche a jueves noche: 29,90€ (p/p)

De viernes cena a domingo comida, y vísperas de festivo: 31,90€ (p/p)

: De lunes a viernes a mediodía: 22,90 € (p/p)

Otros menús del día: (de lunes a viernes a mediodía): Menú Ejecutivo Largo 16,50 € (p/p)