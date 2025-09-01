Los autobuses de la EMT de Madrid vuelven a ser gratis estos días de septiembre

Aunque son muchas las personas (cada vez más) que aprovechan el mes de septiembre para irse de vacaciones debido al ahorro en los precios que supone, lo cierto es que este mes es "la vuelta al cole" oficial para muchos: Vuelta a Madrid, vuelta al trabajo.

Y como ya es tradición, los autobuses de la EMT de Madrid vuelven a ser gratuitos coincidiendo con el inicio de la actividad laboral tras las vacaciones de verano y con la vuelta a los colegios.

Desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas del próximo 1 de septiembre, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito excepto en la línea Exprés Aeropuerto. Posteriormente y una semana después, los días 8 y 9 de septiembre, los autobuses de EMT Madrid también serán gratuitos debido a la vuelta a los colegios de los más pequeños.

Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte al subirse a los autobuses (no se les cobrará nada ni se canjeará ningún viaje). Si los pasajeros no disponen de título, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste.

Además, por segunda vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a las jornadas y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante esos tres días.