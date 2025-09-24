Así es la Fira de la Sal, una rica tradición salinera de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia celebrará una nueva edición de su famosa Fira de la Sal. Del 17 al 19 de octubre, volverá a conmemorar la rica tradición salinera de Ibiza, que fue de vital importancia durante siglos para la economía de la isla, poniendo en valor sus arraigados vínculos con la naturaleza, la gastronomía y la cultura.

Sant Jordi de Ses Salines y el Parque Natural de Ses Salines, en Sant Josep de sa Talaia, serán los enclaves que acogerán este esperado evento.

Para que el público local y el visitante pueda disfrutar de una experiencia memorable en torno a la recolección de la sal, se ha diseñado un completo programa de actividades, que en 2025 presenta algunas novedades.

Este año, residentes y visitantes podrán conocer a dos personajes muy especiales: Xicu y Jordi, dos salineros cabezudos que ofrecerán una calurosa bienvenida a todos los asistentes que se acerquen a disfrutar de la Fira de la Sal.

La segunda novedad es que se pondrá a disposición del público una interesante exposición de fotografía del mar, con piezas que muestran espacios protegidos de los mares baleares, destacando así su importancia para la cotidianeidad, la economía, la cultura y las raíces de Ibiza.

Como en ediciones anteriores, el encendido del Fogueró será uno de los momentos más icónicos de esta cita. Consiste en recrear el tradicional encendido de hogueras que servía en el pasado para avisar del inicio de la cosecha a los trabajadores de las salinas.

A continuación, expertos locales compartirán con los asistentes detalles muy interesantes sobre este milenario oficio, ofreciendo una muestra de la cosecha tradicional de la sal, ya que hoy en día está prácticamente extinta por la mecanización del oficio.

Para conectar con la naturaleza, el programa incluye una caminata nórdica por Ses Salines dirigida a todos los públicos, con la que se explorarán los paisajes del parque natural y su biodiversidad a través de un tranquilo recorrido guiado.

Cocina con chefs locales

Los amantes de la gastronomía también encontrarán en la Fira de la Sal su plan favorito: un show cooking con chefs locales que harán una demostración del tradicional plato Ossos amb col y que se podrá degustar en las famosas fiambreras salineras, que recrean aquellas que llevaban los salineros a trabajar a maratonianas jornadas.

Esta receta se basa en la combinación de huesos de cerdo (salados con sal virgen durante días) con col y otros ingredientes, como butifarra negra, sobrasada, patatas y especias.

Gracias a una colaboración con Sabors d'Eivissa, diferentes cocineros también enseñarán a preparar salmorra, uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguo.

Asimismo, la Plaza de Sant Jordi será el emplazamiento del mítico mercado artesanal, en el que será posible adquirir productos locales elaborados con técnicas tradicionales y artesanía típica ibicenca, así como participar en diferentes actividades para niños y adultos vinculadas a la sal.

El programa incluye actividades culturales para todos los públicos, como visitas teatralizadas a la Torre de la Sal Rossa, con la que hacer un viaje educativo al pasado y revivir los tiempos en los que los vigilantes protegían la costa de los piratas; homenajes al folklore tradicional ibicenco con una tradicional ballada como protagonista, talleres de acuarela con sal y aromatización de recetas; y actos religiosos en la Iglesia de Sant Jordi, entre otros.

El broche de oro de esta cita lo pondrá una espectacular proyección audiovisual sobre la fachada de la Iglesia de Sant Jordi, que hará un recorrido por la historia de las salinas y las tradiciones de Ibiza.

Irá acompañada de Eivissa Escènica, un dúo de músicos ibicencos que con la magia de sus cuerdas pondrá música a esta noche tan especial.