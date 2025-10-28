TE LO CONTAMOS
El Altar de Muertos de Casa de México amplía fechas y horarios de sus visitas gratis
La Fundación Casa de México de Madrid ha ampliado sus fechas para los recorridos guiados gratuitos del Altar de Muertos 2025. Te contamos cuáles son los nuevos días que puedes visitarlo y los horarios.
Desde el pasado 4 de octubre ya se puede visitar el Altar de Muertos 2025 de la Fundación Casa de México en Madrid. Este año está inspirado en el recuerdo de la época de oro y sus cabarets y el diseño es de Guillermo González.
Como ya os adelantamos, el altar estará en exposición hasta el 9 de noviembre, de lunes a domingo incluidos los festivos nacionales y regionales (1 y 9 de noviembre).
El público podrá visitar el altar de muertos en visitas guiadas grupales, para adquirir las entradas es necesario estar suscrito a la newsletter de la fundación. Los recorridos guiados tienen una duración aproximada de 25 minutos en donde se camina por las tres plantas de la casa y se ven todos los elementos decorativos además del altar principal.
Los horarios son los siguientes
Horario de recorridos guiados:
- Martes a viernes: 16:00 a 20:30 horas
- Sábado: 13:00 a 20:30 horas
- Domingo: 13:00 a 18:30 horas
Horarios de libre acceso:
Del 3 al 9 de noviembre y todos los lunes, los festivos y por las mañanas.
- Martes a viernes de 10:00 a 15:30 horas.
- sábado y domingo de 10:00 a 12:30 horas.
Sin embargo, debido a su gran acogida entre el público, la Fundación Casa de México en España ha ampliado sus fechas para los recorridos guiados gratuitos del altar de muertos 2025.
Nuevos horarios: martes a viernes de 14:00h a 16:00h.
Nuevas fechas: 4, 5 y 6 de noviembre.
Además, para quienes no consigan entrada, pueden asistir en los horarios de libre acceso o haciendo la fila de las personas sin entrada, para unirse a los recorridos guiados.
