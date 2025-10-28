El Altar de Muertos de Casa de México amplía fechas y horarios de sus visitas gratis

Desde el pasado 4 de octubre ya se puede visitar el Altar de Muertos 2025 de la Fundación Casa de México en Madrid. Este año está inspirado en el recuerdo de la época de oro y sus cabarets y el diseño es de Guillermo González.

Como ya os adelantamos, el altar estará en exposición hasta el 9 de noviembre, de lunes a domingo incluidos los festivos nacionales y regionales (1 y 9 de noviembre).

Altar de Muertos de la Fundación Casa de México | Fundación Casa de México

El público podrá visitar el altar de muertos en visitas guiadas grupales, para adquirir las entradas es necesario estar suscrito a la newsletter de la fundación. Los recorridos guiados tienen una duración aproximada de 25 minutos en donde se camina por las tres plantas de la casa y se ven todos los elementos decorativos además del altar principal.

Los horarios son los siguientes

Horario de recorridos guiados:

Martes a viernes: 16:00 a 20:30 horas

Sábado: 13:00 a 20:30 horas

Domingo: 13:00 a 18:30 horas

Horarios de libre acceso:

Del 3 al 9 de noviembre y todos los lunes, los festivos y por las mañanas.

Martes a viernes de 10:00 a 15:30 horas.

sábado y domingo de 10:00 a 12:30 horas.

Sin embargo, debido a su gran acogida entre el público, la Fundación Casa de México en España ha ampliado sus fechas para los recorridos guiados gratuitos del altar de muertos 2025.

Nuevos horarios: martes a viernes de 14:00h a 16:00h.

Nuevas fechas: 4, 5 y 6 de noviembre.

Además, para quienes no consigan entrada, pueden asistir en los horarios de libre acceso o haciendo la fila de las personas sin entrada, para unirse a los recorridos guiados.