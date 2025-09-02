La aerolínea con la que puedes pagar con Bizum a la hora de comprar los billetes de avión

Cada vez son más las mejoras y avances que hacen las aerolíneas, no solo en sus aviones, sino también de cara a la experiencia de los pasajeros. Recientemente, por ejemplo, te contábamos que la aerolínea Transavia permitirá la reventa de billetes de avión, pero... ¿sabes que ahora puedes pagar con bizum en una aerolínea?.

La aerolínea Level ha incorporado Bizum como método de pago inmediato en su web para "mejorar la experiencia de la clientela" y hacer más ágil el proceso de compra, según ha informado este martes en un comunicado.

Esta opción ya está disponible para todos los usuarios de Bizumen España y Andorra, y también estará operativa "muy pronto en el resto de los países del sur de Europa".

Para poder aplicar este método de pago, los clientes deben introducir su número de teléfono asociado a su usuario de Bizum y confirmar la operación desde la app de su banco.

El jefe de e-Commerce en Level, Octavi Gibernau, ha justificado esta nueva aplicación: "Respondemos a una demanda clara del mercado español y damos un paso más en la digitalización del proceso de reserva".

Por su parte, el director de desarrollo de negocio de Bizum, Martín Azcue, ha dicho que están "muy satisfechos de que los clientes de flylevel.com puedan disponer" de las ventajas de la empresa.