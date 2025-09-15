Adiós al papel: La fecha oficial en la que Ryanair implantará las tarjetas de embarque en el móvil

Durante estos meses, la aerolínea Ryanair está llevando a cabo muchos cambios, como por ejemplo, la instalación de los nuevos medidores que te permiten llevar una maleta de mano gratuita un poco más grande.

Y otro de los nuevos cambios comienza el próximo 3 de noviembre. A partir de esta fecha, la aerolínea implantará las tarjetas de embarque 100% electrónicas. Esto significa que, a partir de noviembre de 2025, los pasajeros de Ryanair ya no tendrán que descargar e imprimir su tarjeta de embarque física en papel, sino que podrán utilizarla en la aplicación "myRyanair" durante la facturación.

Medidores de equipaje de Ryanair | iStock

Como resultado de esta iniciativa para los clientes, la aerolínea espera eliminar casi todas las tasas de facturación en los aeropuertos a partir de noviembre de 2025, ya que todos los pasajeros habrán facturado online en la aplicación para generar su tarjeta de embarque digital.

Además, permitirá a los pasajeros reducir su huella de carbono, eliminando así el gasto innecesario de papel y ahorrando más de 300 toneladas de residuos de papel al año. Y no solo es mejor para el medio ambiente, el uso de la aplicación "myRyanair" también mejora la experiencia de viaje de los clientes, ya que se benefician de una serie de funciones útiles e iniciativas en la app (especialmente durante las incidencias):

La nueva función "Pedido al asiento" permite a los pasajeros realizar pedidos directamente desde su asiento y ser atendidos los primeros.

Información y actualización de los vuelos en directo.

Actualizaciones en directo desde el Centro de Operaciones de Ryanair durante las incidencias.

Actualizaciones sobre las terminales, puertas y embarques.

Opciones de vuelos alternativos en tiempo real durante las incidencias.

Todos los documentos de viaje disponibles en un único sitio.

Por si hay dudas, también debes saber que el pasajero principal puede descargar las tarjetas de embarque de todos los pasajeros de su reserva y compartirlas a través de WhatsApp u otros medios. Además, como ocurre actualmente, si un pasajero ya ha facturado y descargado una tarjeta de embarque y su smartphone se estropea o se pierde, recibirá asistencia gratuita en el aeropuerto.

Tarjeta de embarque del avión | iStock

Los pasajeros con problemas de visión podrán acceder a toda la información que necesiten en un solo lugar, y las soluciones de lectura de pantalla integradas de Apple o Android les proporcionarán ayuda adicional para leerles en voz alta los datos de su tarjeta de embarque, algo que no puede hacerse con las tarjetas de embarque de papel.