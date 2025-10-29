5 leyendas de fama mundial que se recuerdan este fin de semana y donde encontrarlas

No vamos a hablar de trucos ni tratos, tampoco de muertos vivientes ni de cementerios sino de leyendas que nos acompañan desde hace siglos y que son las auténticas protagonistas de estos días ¿y dónde empezamos nuestro legendario recorrido? En el país que vino nacer Halloween, Irlanda, porque es allí donde descubrimos la que pasa por ser la leyenda más clásica de Halloween:

Jack O’Lantern, en Irlanda

Cuenta esta leyenda clásica irlandesa que Jack, un granjero borracho, logró engañar al diablo varias veces de modo que cuando al morir y serle negado el acceso al cielo, llegó al infierno y el diablo se dio el gusto de negarle el acceso a sus dominios ¿qué fue entonces del pobre Jack al que ni el cielo ni el infierno hacía hueco? Pues al parece Jack vaga por del mundo con un nabo hueco en el que duda una brasa; con el tiempo la leyenda sufrió una modificación importante: se cambió el nabo por una calabaza y de ahí viene la tradición de vaciar e iluminar calabazas en Halloween.

El jinete sin cabeza, en Estados Unidos

Esta leyenda es de fama mundial y la culpa la tiene el escritor americano Washington Irving porque fue él quien puso negro sobre blanco la leyenda de Sleepy Hollow; la leyenda que cuenta esta historia tiene que ver con un soldado de la Guerra de Independencia: el soldado en cuestión fue decapitado en la guerra y, desde entonces, cabalga por las noches descabezado y buscando la extremidad que le falta… eso además de sembrar el terror montado en su caballo negro e iluminándose con una linterna (como si sin cabeza pudiera ver…).

Sleepy Hollow Cemetary | Pixabay

Di Bloody Mary tres veces, en Reino Unido y Estados Unidos

No son pocas las supersticiones que tienen que ver con los espejos y es que tradicionalmente han sido considerados como portales espirituales (para bien y para mal…), por no hablar de su importancia en la mitología relativa a los cuentos (¿quién no recuerda el espejo al que la bruja malvada le preguntaba quién era la más bella del lugar?); la leyenda de Bloody Mary tiene que ver, precisamente, con los espejos: al parecer, si dices Bloody Mary (Mary sangrienta…) tres veces delante de un espejo, aparecerá el espíritu de una mujer vengativa.

La Llorona, en México

Si hay un alma en pena de fama mundial esa es, sin duda La Llorona; la suya es una leyenda mexicana que nos cuenta como una madre que ha perdido a sus hijos vaga por las noches llorando y gritando el inmenso dolor que siente por su ausencia. Solo eso ya sería terrible… pero es que la versión más clásica de esta leyenda es, si cabe, más terrible todavía: cuentan que fue la propia Llorona quien ahogó a sus hijos al verse abandonada por su marido y padre de las criaturas; fue después, superado el momento de locura y al darse cuenta de lo que había hecho, cuando comenzó a vagar por la noches llorando y gritando su dolor.

Día de Muertos en México | Pixabay

El cadejo blanco y el cadejo negro, en Centroamérica

Hablábamos antes de la importancia de los espejos en las leyendas y en la mitología de los cuentos, los perros también tienen ahí su espacio y buena muestra de ello es esta leyenda de dos perros sobrenaturales, una blanco y uno negro: el perro blanco, que es gigante y espectral (un fantasma), es protector, su objetivo es proteger a quienes caminan solos por la peligrosa noche; mientras que el negro, que es más grande y oscuro, arrastra las almas al infierno. Lo curioso de esta leyenda es que, aunque ambos perros resultan imponentes por su presencia fantasmal, no hay que temerlos siempre que seamos gente de bien: el cadejo blanco es protector de almas buenas mientras que el negro solo asusta a quienes tienen malas intenciones o andan borrachos por el mundo… y solo arrastra al infierno a los malvados.