4 cementerios especiales en España para visitar en el Día de Todos Los Santos

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es tradición en España que las familias acudan a los cementerios para recordar a sus seres queridos. Más allá de su valor y significado espiritual, muchos de estos espacios solemnes son auténticos museos al aire libre debido a su arquitectura funeraria.

Para quienes buscan descubrir estas obras de arte y explorar estos espacios tan especiales, Trainline, plataforma líder en reservas de tren y autobús en Europa, sugiere cinco cementerios singulares a los que se puede llegar fácilmente en tren.

Cementerio de Montjuïc (Barcelona)

En la ladera sur de la montaña y con vistas al Mediterráneo encontramos el cementerio de Montjuïc. Se trata de un gran conjunto de arte funerario con grandes panteones y esculturas monumentales de estilo modernista, neoclásico o realista. Se inauguró en 1883 y está inscrito como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) en el Inventario del Patrimonio Cultural catalán.

Cómo llegar: en tren de alta velocidad hasta la estación Barcelona Sants. Desde el centro, puedes utilizar el funicular de Montjuïc o un bus urbano directo.

Cementerio de Ciriego (Santander)

En Santander, con vistas al Mar Cantábrico, se levanta la principal necrópolis de la ciudad cantábrica. Se inauguró en 1893 y se trata de un cementerio con mucha historia muy ligada a la Guerra Civil Española. Además, el cementerio de Ciriego forma parte de la Ruta Europea de Cementerios.

Cómo llegar: en tren de larga distancia o cercanías hasta Santander. Allí, desde Plaza de las Estaciones, el bus urbano te llevará hasta la puerta del cementerio.

Cementerio de Polloe (San Sebastián)

En lo alto del barrio de Eguía encontramos este cementerio municipal, el más grande de San Sebastián. La arquitectura de este cementerio destaca por su altura, ya que cuenta con un importante número de capillas de estilo neogótico, con bonitas vidrieras. Además, aquí se pueden encontrar las sepulturas de diferentes personalidades como Clara Campoamor o el pintor Ignacio Zuloaga, entre otros.

Cómo llegar: en tren hasta la estación de San Sebastián-Donostia. Allí puedes utilizar la línea de Cercanías (C1/E1/E2) hasta Gros y pasear de menos de 10 minutos hasta el acceso del Cementerio de Polloe.

Cementerio Inglés (Málaga)

En el sur, encontramos el primer cementerio protestante de la península, el cual se fundó en 1831. Se encuentra a diez minutos andando de la Playa de la Malagueta y en él se encuentra un jardín botánico con una gran variedad de vegetación mediterránea y exótica que crece libre. Las lápidas y tumbas que encontrarás en este camposanto contienen elementos clásicos, neogóticos y modernistas.