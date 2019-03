Cuando Naomi tenía 20 años comenzó a trabajar en una fábrica de la Marina en California, donde se tomó una fotografía de ella. Como muchas otras mujeres, reemplazaba a los hombres que en ese momento estaban combatiendo en la II Guerra Mundial.

El artista J. Howard Miller fue el encargado de crear la famosa ilustración con la frase "We can do it!" en 1943. Sin embargo, no fue hasta la década de los 80 cuando el póster se convirtió en un icono feminista en todo el mundo.