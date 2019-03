"Te he visto agarrándole un pecho": este cantante interrumpió su concierto y denunció una agresión sexual

Muchas personas no saben cómo actuar ante agresiones sexuales o comportamientos machistas y el pasado viernes 18 de agosto, Sam Carter, el vocalista de Architects dio un gran ejemplo de qué hacer cuando ocurren este tipo de situaciones.

El cantante interrumpió su propio concierto en el Festival Lowlands, en Holanda debido a que había sido testigo de una agresión sexual que acababa de ocurrir entre el público. Según denunció el cantante británico ante los asistentes al espectáculo, unos chicos estaban llevando a una joven en volandas cuando uno de ellos le tocó un pecho.

'So, i've been going over in my f*cking mind about whether I should say something about what I saw during that last song....' @Architectsuk pic.twitter.com/zm5L4zlXpw