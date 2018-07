Troye Sivan es la estrella que necesitamos en pleno Orgullo LGTB

"¿Recuerdas cuando nos conocimos? Me pediste que te encendiera un pitillo, así que mentí a mis padres, salté la valla y hui. Las fresas y los cigarrillos siempre me saben a ti". Comienza así Strawberries & Cigarettes, una canción de Troye Sivan que podría recordarnos a una fábula adolescente cualquiera si no supiéramos que forma parte de la banda sonora de 'Con amor, Simon'… y que es de Troye Sivan, uno de los pocos cantantes jóvenes abiertamente gais.

Hemos hablado mucho de la película de Fox, la primera protagonizada por un adolescente homosexual y que produce y distribuye una gran compañía, y en estas semanas de celebración del Orgullo LGTB, ambos títulos nos empujan a pensar que el colectivo gay está empezando a ocupar el lugar que merece en la cultura 'mainstream'. Si 'Con amor, Simon' es la película ideal para reivindicar en estos días de conmemoración, es indudable que Troye Sivan es la estrella.

Pero, ¿estamos hablando de logros realmente tan importantes? Un pequeño recordatorio: si tenemos en cuenta que una ciudad como Madrid registró en 2017 287 agresiones homófobas (más de cinco a la semana, y solo las denunciadas), y que Chechenia, en Rusia, país que acoge el Mundial de fútbol, manda a hombres gais a campos de concentración donde son torturados y asesinados, sí.

Toda representación es poca. Hay quien critica que 'Con amor, Simon' es una fantasía adolescente gay con poca enjundia, y lo mismo podrían decir de los temas de Troye Sivan (recordemos que el pop sigue siendo uno de los géneros más atacados), pero su enjundia es ser necesarios y revolucionarios en un mundo que aún silencia a los gais. Además, ¿qué hay de malo en una fantasía adolescente en la que los gais puedan ser y amar con toda libertad? Nosotros no la tuvimos, y por eso aplaudimos estos referentes para las nuevas generaciones.

La fantasía gay adolescente que nunca tuvimos

A todo esto, ¿quién es Troye Sivan? Si estás al día de lo que se mueve en la industria musical y eres fan del pop no te estamos descubriendo nada, pero a ti, recién llegado al troyanismo, te descubriremos unas cuantas cosas. Hablamos de un joven australiano de 23 años, nacido en Sudáfrica, cantante (y actor, fue el pequeño Lobezno de 'X-Men Orígenes') que saltó a la fama en 2013 como estrella de YouTube y participante de programas televisivos.

En agosto de aquel año, tras firmar su primer contrato con una discográfica (y sin consultarlo con ella), publicó un vídeo en YouTube en el que salía públicamente del armario, solventando un debate habitual entre los famosos. Otro tópico hetero: pero, ¿de verdad es tan importante que un ídolo hable de su condición sexual? ¡Que se acueste con quien quiera! Error: aún nos matan por ser, amar y desear. Salir del armario no solo es revolucionario, es un hito para los que vienen detrás.

Fue así cómo nació el Troye Sivan icono juvenil gay. En esta época de Orgullo LGTB, semanas antes de que salga a la luz su segundo álbum, 'Bloom', es un buen momento para recordar por qué el australiano es clave para el colectivo LGTB. No solo por ser abiertamente homosexual, sino por hacer de ello su bandera (por cierto, ha actuado en muchas ocasiones envuelto en la bandera arcoíris) y un 'leitmotiv' en su trabajo.

De hecho, el videoclip de Bloom es un tributo al imaginario gay (puede que te recuerde al 'Vogue' de Madonna) en el que el artista diluye las barreras entre la masculinidad y la feminidad. No solo es un símbolo de la libertad sexual, sino que también lucha contra la plumofobia, el odio que existe incluso dentro del colectivo LGTB a los hombres afeminados, y que no es otra cosa que machismo. Además, Sivan ha sugerido en varias entrevistas que 'Bloom' es una referencia al sexo homosexual, en particular al sexo anal.

Los retos de los nuevos iconos LGTB

"Pensaba que lo de salir del armario ya me pillaba lejos y hace unas semanas estaba grabando este vídeo", declaró Troye Sivan recientemente a la edición estadounidense de la revista GQ, refiriéndose a que uno nunca termina de salir del armario, de adquirir conciencia política ni de comprometerse con el colectivo. "Pasé toda mi infancia reprimiéndome a mí mismo por miedo a lo que pensaran los demás.

Ahora hago todo lo posible por evitarlo", añade. Pero convertirse en una figura pública tan representativa para una comunidad también tiene sus desventajas, la presión mediática y las críticas de los que no están de acuerdo con él.

Another Man tituló una entrevista suya diciendo que no quería ser icono gay, cuando lo que dijo es que solo representaba a un tipo de gay blanco de clase media, procedente de una familia abierta, y hay quien le ha reprobado participar en un encuentro LGTB en el que solo había hombres blancos.

"Sé quién soy y cuáles son mis metas. Si un niño me ve en televisión y se identifica conmigo, eso es todo. Eso ya es suficiente para mí. Yo no tenía referentes ni representación. Lo único que quiero es serlo para alguien", explicaba también a GQ.

Troye Sivan forma parte de una generación de estrellas que no temen mostrarse tal y como son (tampoco su condición sexual), pero también es consciente de sus privilegios, algo que nos devuelve a la crítica anterior. Sivan sabe que los chicos gais como él, blancos, de clase media, de países modernos y desarrollados, de familias más o menos liberales, son los más afortunados del colectivo LGTB.

Por eso la lucha ahora debe ser por las otras siglas de la comunidad, por las mujeres lesbianas, por las personas trans, por aquellos que se enfrenta a la bifobia, por los grupos raciales infrarrepresentados... Pues claro que queremos seguir disfrutando de Troye Sivan, pero también queremos que sea solo el pionero de todos los iconos LGTB juveniles que están por llegar.