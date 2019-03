Triángulo de Amor Bizarro, Kase.O y Belako, entre los finalistas al Premio MIN Flooxer a Mejor Álbum del Año

Flooxer patrocina los Premios Min, que en su novena edición se han convertido ya en una cita indispensable para el panorama musical independiente. El próximo 28 de marzo, en una gala que se emitirá en directo a través de la plataforma de vídeo premium de Atresmedia y que presentará Zahara, Flooxer entregará el Premio al mejor Album del Año, que en esta edición se disputarán Belako, Kase O., Novedades Carminha, The New Raemon & McEnroe y Triángulo de Amor Bizarro. Analizamos a todos los finalistas:

Kase.O - "El Círculo"

La última producción musical de Kase.O se titula "El Círculo". El rapero aragonés propone un trabajo variadísimo, que ofrece estéticas de todo tipo: tiene encaje desde el rap más convencional a los experimentos más extravagantes.Violadores del Verso, Hermano Ele, Shabu One Shant son algunas de las colaboraciones de lujo que se pueden escuchar en este álbum.

Novedades Carminha - "Campeones del mundo"

Novedades Carminha regresó al panorama musical español con “Campeones del mundo”, su cuarto álbum, que alberga estilos tan diversos como el hip-hop, funk de los 70 o el pop, mezclados siempre con un rock & roll fresquísimo y bailable. Sin duda, uno de los grupos españoles que más vale la pena disfrutar en directo en los festivales patrios.

Belako - "Hamen"

El segundo álbum de Belako es sin duda un discazo. "Hamen" recuerda en ocasiones a los grandes grupos de los 80 a pesar de haberse publicado en enero del 2016. Sus rotundos directos les han llevado a tocar en España, Reino Unido, Alemania, México o Portugal, entre otros países.

The New Raemon & McEnroe - "Lluvia y truenos"

El proyecto común de Ramón Rodríguez (The New Raemon) y Ricardo Lezón (McEnroe) ha resultado en una simbiosis idílica. "Lluvia y truenos" reúne temas con una fuerza poética incontestable y unas letras que no dejarán indiferente al oyente. Este elegante álbum es la muestra de lo mucho que se puede lograr cuando dos artistas se entienden a la perfección y se aportan nuevas sensibilidades mutuamente.

Triángulo de Amor Bizarro - "Salve Discordia"

Sin duda, uno de los grupos españoles más celebrados de los últimos años. "Salve Discordia", su último trabajo" supone la continuidad de un grupo ya ha recibido los Premios de la Música Independiente a Álbum del Año, Mejor Artista, Album de Rock y Directo. Triángulo de Amor Bizarro sabe lo que es actuar en Europa e incluso en América, desde EE.UU. hasta Chile.