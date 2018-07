The Cat Empire y Crystal Fighters en la mayor fiesta del verano

El motivo por principal por el que tenía unas ganas locas de ir al Rio Babel era el cartel del segundo día. The Cat Empire es mi grupo favorito del momento y Crystal Fighters uno de los mejores directos que puedes ver en la actualidad.

Nada defraudó, el Rio Babel siguió siendo acogedor, la compañía mágica y la música de una calidad soberbia. Desde que llegué al recinto y me hice con el primer tinto de verano no paré de bailar, fueron tres horas sin parar de saltar, corear y menear el esqueleto.

Yo había visto ya cuatro veces en directo a los australianos The Cat Empire y sabía a lo que me enfrentaba. Mucho ritmo, mucha trompeta e himnos coreables como ‘Two Shoes’, ‘The Chariot’, ‘Steal The Light’ o ‘Still Young’ entre otros.

Están a punto de lanzar disco y presentaron una nueva canción llamada ‘Ready Now’ que es un cañonazo que te engancha desde la primera escucha. Fue un auténtico placer volver a sudar con Felix Riebl, Harry James Angus, Ollie McGill y compañía.

Después casi sin respiro cambiamos al escenario de la izquierda donde salieron Crystal Fighters, un grupo también fiestero, también con muchos músicos y también muy original. El mensaje era el mismo, sol, fiesta, amor y buena música pero las herramientas eran otras distintas.

Crystal Fighters atacaba con sonidos electrónicos, ukelele, txalaparta, coros y guitarras. Sonaron una selección de sus mayores temazos incluidos ‘You and I’, ‘Follow’, ‘Love Is All I Got’, ‘At Home’ ‘All Night’ o ‘Plage’.

Acabamos reventados pero mereció la pena, sino has visto a ninguna de estas dos bandas en directo te las recomiendo muchísimo. Gracias Rio Babel por traerlas y gracias por juntarlas.