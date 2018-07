Rio Babel, la magia de las cosas pequeñas

En una España con un verano saturado de festivales y en medio de grandes nombres masificados como O Son Do Camiño, Download Fest, Mad Cool y BBK Live da gusto disfrutar de cosas pequeñas como el Rio Babel.

Cuando vas a un concierto lo importante es la música, el grupo, la puesta en escena y el sonido pero cuando vas a un festival entran en juego muchos otros pequeños factores que influyen en la experiencia. El lugar, los accesos, la organización, la gente con la que vas y la predisposición a pasártelo bien son claves.

Me encantan los festivales grandes con sus aglomeraciones y su grandiosidad pero también se disfrutar de las cosas pequeñas y con cariño como el Rio Babel. Ayer me lo pasé en grande en el IFEMA de Madrid y la culpa la tuvo una combinación de cosas que salieron todas bien, se podía ir de un sitio a otro en muy poco tiempo, se tardaba nada en comprar bebida o comida, el sonido era muy bueno y la mezcla de grupos sabrosa.

Yo iba, principalmente, para ver a Bunbury, que estuvo perfecto y me lleve sorpresas con Nathy Peluso y Los Auténticos Decadentes. De Nathy Peluso me sorprendió la frescura, el flow y la mezcla de estilos, no soy muy fan del trap pero esta chica tuvo momentos muy interesantes.

Con Los Auténticos Decadentes flipe bastante, son unos catorce músicos y cantantes sobre el escenario, se tocaron numerosos himnos (al menos los argentinos que había en el público se las sabían todas) y montaron un tremendo fiestón. Además se tocaron 'Un osito de peluche de Taiwan' que es una de mis canciones favoritas del rock argentino.

No quiero analizar al detalle el concierto de Bunbury pero si me gustaría señalar que la intensidad, la actitud, los músicos y el sonido fueron redondos. Pero sin duda lo que más me gusto fue el setlist que cerró, encadenando seguidas temazos, como 'El extranjero', 'Que tengas suertecita', 'De mayor', 'Maldito duende', 'Si', 'Infinito' y 'Lady Blue'.

Pude disfrutar también del buen rollo y las rumbitas soleadas de Juanito Makande, perfectas para la puesta de sol. También asistimos ayer a la descriogenización de Alamedadosoulna que siguen con la misma energía y fiesta desenfadada de siempre.

Lo mejor del festival fue vivirlo con muchos viejos amigos a los que pude saludar, abrazar y con los que compartir una buena cerveza. Es cierto que había poca gente, pero lo que para algunos puede ser un punto negativo para mi convirtió la experiencia en algo muy acogedor y disfrutable.