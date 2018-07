¿Por qué los haters no perdonan a James Rhodes que venda España mejor que cualquier español?

MÁS ALLÁ DE LOS TOROS, EL FLAMENCO Y LA PAELLA

Desde que es vecino nuestro, James Rhodes se ha convertido en un defensor a ultranza del Spanish Way Of Life. Siempre que tiene ocasión, se deshace en elogios hacia España. En su 'Carta de Amor a España' dijo casi todas esas cosas que casi ninguno de nosotros nos atrevemos o no queremos decir públicamente sobre nuestro país.