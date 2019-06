¿Qué canción sonaría en tu funeral?

Ahora, un estudio de una cooperativa de funerarias ha desvelado cuáles son las que más han sonado en los funerales en lo que va de año.

El número uno es un clásico para este tipo de celebraciones: ‘My Way' de Frank Sinatra, se alza en lo más alto del podio.

En segundo lugar le sigue ‘Time to say goodbye’, del italiano Andrea Bocelli.

El bronce se lo lleva ‘Over The Rainbow’, de Eva Cassidy.

En el cuarto y quinto puesto están, respectivamente, ‘Wind Beneath My Wings’, de Bette Midler, y ‘Angels’, de Robbie Williams.

La lista guarda sitio para composiciones más modernas, como ‘Supermarket Flowers’ de Ed Sheeran, en el puesto número seis, o incluso cargadas de sentido del humor, como el inolvidable ‘Always Look on the Bright Side of Life’ que puso banda sonora a la película ‘La vida de Brian’.