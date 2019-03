¿Ha plagiado Lana del Rey a Radiohead? Los expertos opinan

Pero antes, que cada cual juzgue primero por sí mismo:

¿Plagio, inspiración o puro desconocimiento? Esto último parece complicado dada la fama de ‘Creep’. Incluso ya hay quien asegura que el hecho de que Lana del Rey haya ofrecido el 40% de los derechos del tema a Thom Yorke y los suyos supone, en la práctica, reconocer el plagio. Eso, o querer quitarse de encima al poderoso equipo de abogados de la banda de Manchester.

Hemos preguntado a periodistas musicales, programadores de conciertos y músicos su opinión sobre el asunto. Esto nos han contado:

Luis J Menéndez (periodista, Mondosonoro)

“Personalmente, escucho la canción y no pienso en ‘Creep’. Si Radiohead se han propuesto empezar a sacarle el dinero a los grupos que les plagian se me ocurren ejemplos bastante más flagrantes, muchos de ellos en nuestro propio país. En cualquier caso son peleas entre ricos. Vete tú a saber cuáles son las cuentas pendientes entre ambos. No veo que vaya mucho más allá del chascarrillo en una semana con pocas novedades musicales”.

César Luquero (peridista, Rockdelux)

“Es difícil negar que la progresión de acordes, la melodía, el tempo y el tono general de los dos primeros tercios de "Get Free" son muy parecidos a "Creep", canción cuyo crédito tuvo que ser finalmente compartido entre Radiohead, Albert Hammond y Mike Hazlewood. En el estribillo de la composición de Lana del Rey –elaborada junto a Rick Nowels y Kieron Menzies, habituales en su equipo artístico– los motivos para la acusación se disipan, mientras Lana entona ese "Out of the Black, Into the Blue" que tanto recuerda a Neil Young. La red de vasos comunicantes del pop, siempre en circulación”.

Fernando Neira (periodista, El País)

“Aunque los veredictos judiciales son muy impredecibles en esta materia, la semejanza en la primera parte de la canción de Lana del Rey es demasiado evidente. Se me hace extraño, incluso inverosímil, que nadie hubiera reparado en el parecido o advirtiese a Lana del Rey sobre él (dando por buena la versión de Lana, que asegura que no tenía en mente la canción de Radiohead cuando escribió la suya). En consecuencia, me parece imprudente que Lana del Rey publique su canción sin hacer una gestión previa para evitar la demanda. Si yo fuera Thom Yorke, consideraría que hay motivos para hablar de plagio”.

Julio Ruiz (periodista, Radio 3)

“O soy muy condescendiente… o muy ingenuo. Yo creo que nadie se copia o "inspira" en alguien. Lo que ocurre es que a estas alturas de 2017 y después de más de seis décadas de música moderna está todo tan visto, hecho y trillado que es factible que pase lo que de nuevo parece que ha pasado. A mí me lo de Lana se me parece menos a lo de Radiohead que lo de éstos con los Hollies. Y mira que me gustaron siempre los de Manchester! Cuando salió el "Creep" ni olí la posible "fusilada" del "The air that I breathe". Pues en el caso que nos ocupa, lo mismo. Bueno, lo mismo no: menos”.

Toño Villar (programador de conciertos en sala Siroco, músico)

“Hay semejanzas entre muchísimas canciones en la historia del pop y del rock. ¿Cuántos temas se han escrito con sólo tres acordes? Pero en este caso es demasiado parecido, con en esos giros de voz tan reconocibles. Tratándose de un tema archiconocido como ‘Creep’, parece imposible que Lana no lo conozca. Lo más extraño es que se haya lanzado como single: estoy seguro de que se sabía que esta demanda podía producirse. Probablemente, y aunque al final Yorke y los suyos se lleven un porcentaje de los derechos de la canción, habrá compensado, publicitaria y económicamente. En cuanto a las denuncias por plagio en general, muchas veces me parecen ridículas, como dijo Tom Petty cuando finalmente no denunció a RHCP por el parecido de Dani California con su Mary Jane´s last dance: “Ya hay demasiadas denuncias estúpidas en este país como para estar discutiendo por canciones pop”.

Darío Manrique (periodista, Gladys Palmera)

“No estoy seguro de si es un plagio, pero la progresión de acordes es calcadita en las primeras estrofas. Tal vez Lana del Rey lo hizo de manera inconsciente, pero me llama la atención que nadie de su entorno se diera cuenta, especialmente los dos coautores de la canción, de los cuales uno (Rick Nowels) es un veterano compositor con muchos años de experiencia. Por otro lado, si Lana del Rey y su editorial ya han ofrecido a la editorial de Radiohead el 40% de los derechos es porque no quieren llegar a juicio: son conscientes de que probablemente perderían (ayer leí la opinión de un abogado especializado en derechos que calculaba que, más o menos, el porcentaje de ‘Get Free’ que se parece a Creep es un 40%). La cosa se complica tras la aclaración de Warner /Chappell, editorial de Radiohead, de que no hay una demanda en curso, como anunció la cantante. Tal vez lo que haya sea una amenaza de demanda, y Del Rey ha querido ponerse la venda antes de la herida…”

Naiel Ibarrola (músico, compositor)

“Creo que en este tema concreto la música habla por si misma, y que Lana del Rey haya ofrecido el 40% de los derechos dice muy poco a su favor. Pero es vital que se genere un debate sobre este tema. Porque es muy necesario que las nuevas generaciones de creadores tengan una conciencia real de lo que significan los derechos de autor. De lo que implica la autoría. De los derechos y responsabilidades que tiene cada autor”.

Roberto Martínez (Locutor de radio, Bienvenido a los 90)

“Abrir las redes sociales empieza a ser un ejercicio insano donde cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En los años 90 se hablaba de una banda únicamente si tenía un puñado de buenas canciones, hasta que llegaron los Gallaghers. Ahora, la música salta a los medios por el ruido de las demandas y prohibiciones de tocar en algunos países, que suenan muy por encima de las buenas canciones”.

“Radiohead deberían estar agradecidos. Por muchas razones, pero sobre todo porque Lana del Rey, directa o indirectamente, ha dado a conocer una canción antigua y la ha rescatada para nuevas generaciones que tal vez no la conocían. Si no se trata de rencillas particulares entre productoras o aprovechados (como abogados, etc) lo suyo sería hacer una nueva versión cantada por Lana Del Rey que cuente con Radiohead como músicos. Y que donen la recaudación integra a Médicos sin Fronteras. Eso si de verdad es la misma canción, pues sólo se le parece”.