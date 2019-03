One Path: "El rap no solo es fiesta y droga"

La verdad es que estaba contento pensando que ya era hora de entrevistar a un rapero al margen de la Toseina, el bloque y la policía, a un tío con buen humor y con un discazo bajo el brazo, así que se lo confesé y me dijo:

“Escucho rap desde adolescente y siempre he visto repetir esa monserga de que el rap tiene que ser real. Así que más allá de la cuestión en sí, ¿qué es más real para mí, que no comparto esas movidas de calle, que hablar de mis historias? Partiendo de esa base, la actitud que tengo es la de intentar que la música que hago, y su mensaje, se identifiquen con lo que me representa como persona, ¿qué sentido tendría hacerlo de otra manera?"

"Eso lo que hace es que mi movida sea muy particular, sobre todo, dentro del estándar del rap. Creo que la ruptura de barreras es un proceso necesario y natural, tanto como plantearnos por qué tiene que la música tiene que ser de una manera y no de otra. Me parece absurdo el hecho de que se pueda hablar de botellas de Hennessy y no de botellas de zumo. Es una cosa tan ridícula que todo dependa del punto en que pongamos la vara… A mí, simplemente no me apetece hacerlo así, me es más divertido hacer un disco como el que hecho”.

Lo que ha hecho Javi –tras pasarme toda la tarde con él me cuesta llamarle One Path–, ha sido un disco muy similar a las mixtapes que se hacen en Estados Unidos. Ha publicado un montón de canciones unidas más o menos de forma arbitraria, pero en este, caso con un sonido y una actitud comunes que aseguran su coherencia.

“El sonido es bastante más compacto y condensado, no tiene tantos palos como los anteriores. No hay un mensaje claro, excepto el 'Siempre Parriba', que me parece que está bastante al hilo de lo que veníamos hablado: de esa diferencia de actitudes entre los rappers en general, y lo que represento yo desde mi posición particular, que no es otra cosa que una actitud mucho más positiva".

"Parece que está guay ser un tío chungo y que tu actitud sea la de 'soy un ruinilla' y eso está bien, si realmente lo eres, y sabes lo que implica y lo que no. Lo que no mola es que los chavales se crean que eso es lo normal. ¿Por qué no va a salir de repente un pibe cuyo mensaje sea “vamos a estar guay”? Cualquiera prefiere estar más bien que mal, pero parece que aquí la gente prefiere estar triste”.

Entonces, caigo en la cuenta de que sus trabajos anteriores se articulaban en torno a los conceptos del taoísmo, de que es un tío que ha estudiado lengua y literatura, y con el suficiente sentido del humor para cantar “me compré una chain y dejé de hablar del Tao”.

[Raperos y taoísmo= amplia sonrisa de satisfacción] Caigo en la cuenta de que el tío encarna una serie de cosas que no parecen ser representativas en el rap, pero no estaría nada mal que empezasen a ser tendencia.

“El tema del Taoismo es algo que mucha gente piensa que se ha perdido en mis temas recientes. Pero lo que yo obtengo del Tao son una serie de enseñanzas que me han ayudado a llevar mi vida de forma distinta y que me han ayudado a ver las cosas de manera positiva y a estar mejor en la vida, por tanto, considero importante plasmarlas en mi mensaje musical".

"En realidad, sí que sigo hablando del Tao, pero de manera más liviana. Simplemente, son ideas, y si hay ideas importantes que funcionan, no importa de dónde sean, hay que transmitirlas”.

Tras esto, le comento que a mí, particularmente, me inquieta el carácter doctrinal que se le concede a la música en España, la incapacidad de escuchar música como se ve una película… en definitiva, que escucho a los Migos y no voy por la calle, disparando a pussys con la AK47 que me he comprado de vender kilos de peri. Es que yo creo que en América la gente asume que parte de una ficción.

Así que le pregunto si piensa que cierto tipo de rap puede generar emociones “complicadas” en el inconsciente colectivo.

“El hecho de que se hable de drogas no me parece tan mal como la misma actitud de “soy chungo”. A mí, el que en tu vida estén las drogas, haya problemas etc., y lo cuentes me parece bien si eres consecuente, pues me parece perfecto que se afronte una realidad a través de la música".

"Existe esto, es importante para mí, y yo lo cuento y me desahogo a través de la música. El conflicto está en el hecho de banalizarlo hasta el punto de que se mantenga esta actitud hasta en las fotos, los conciertos y demás. ¿Por qué tiene que ser así? Estamos externalizando cosas a través de la música y convirtiendo lo malo en lo 'bueno'; ¿por qué tenemos que seguir mirándonos mal entre nosotros?"

"Tendremos que mirar mal al que desde fuera no nos entienda y nos discrimine por ello. El hecho de que haya música que saque cosas así me parece perfecto, cada uno se enfrenta a su realidad como quiere. A mí, también me pasan cosas malas, pero yo decido centrarme en lo bueno y hacer música con una actitud más positiva".

"Pero obviamente, si la gente tiene mucha mierda y deciden plasmarla de esta manera, más agresiva y enfadada, y además el público se identifica con ello, pues me parece perfecto. Pero a menudo esta actitud es lo más visible de puertas para afuera, sobre todo porque en España el rap no está aceptado como en otros países; entonces, perpetuando esta actitud de cara al público más amplio, no vamos a conseguir que el rap mejore su imagen. La gente sigue mirando al rapper como al mono de feria, pensado: 'son raperos, vamos a sacarles a que hagan cosas en la tele ahora que están de moda'.

Vamos a la barra y pedimos un café y un zumo. Zumo en bote para un tío que habla del jugo en catorce temas de dieciséis. ¡BRAVO! No recuerdo muy bien cómo, pero le digo que me enseñe a usar el fruity loops sin que parezca que me hayan cortado los dedos.

“Claro, tío”.

Fuera zumo, fuera café, arriba jugo. Estamos yendo a su casa mientras hablamos de si las dos tendencias dominantes de Estados Unidos, es decir el rap y el r’n’b, han dado paso a una revisión del rap en España y de la relación que guarda esto con la industria:

“Lo que ocurre en Estados Unidos es que todas estas músicas están confluyendo en lo que podemos llamar 'urban pop', que sería el pop de vertiente más negra, frente al pop procedente de música más de guitarras y todo el rollo de Lady Gaga etc., que solo a veces, se mezcla con este pop más urbano. Y aquí en España, pues todo lo que viene de la música negra está bastante jodido desde siempre. Ahora está petando un poco más la música urbana, pero todavía no está del todo aceptada".

"El r’n’b siempre ha sido pecado en España, nunca ha funcionado del todo bien. Sin embargo, el rap si ha tenido mucha aceptación, y ahora, hay mucha gente que está haciendo con éxito cosas similares a lo que se está haciendo en Estado Unidos. Y es que creo que la mayoría de las veces que surge este tipo de música no es algo pensado, sino que surge de las escuchas, de tu propia experiencia. No existe una fórmula matemática".

"Y estamos en un momento en que a nivel aceptación, sobre todo pensando en la gente joven, el rap es muy grande. Pero a nivel de industria, no acaba de verse reflejado. Algunos sellos quieren aprovecharse, pero las ofertas son bastante pobres".

"Y eso es una putada para ambas partes, porque creo que a la industria le interesaría mucho aprovechar esto, y para nosotros que venimos con este movimiento, nos interesa que se establezca, sino a un nivel como el de otros países que es imposible porque están a años luz, sí por lo menos que sea algo aceptado socialmente, que nos den oportunidades, y que no se nos vea como los bichos raros a los que dejan un espacio, únicamente para dar a entender que la multiculturalidad es cool”.

Llegamos a su casa y mientras enciende el ordenador me comenta:

“Para que se establezca y haya un golpe real en la mesa, veo que hace falta mucha pasta. Pero sacar pasta de la nada es imposible, necesitas el apoyo del alguien que la ponga. Solo así se puede hacer competencia a todo lo que hay a nivel estatal”.

Y la verdad es que sí, pienso que tiene razón, pero también pienso que con los golpes que le está dando al Fruity debería valer. Que la gente que mueve el dinero en la industria musical debería empaparse de qué va la vaina, que así todos ganaríamos.

Así que le grabo cinco minutos mientras produce. A VER SI ASÍ ESPABILAMOS.