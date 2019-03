La noche en que Dolores O’Riordan compuso Linger: su primer beso, su primer rechazo, toda su rabia

Después de que 'Linger' se convirtiera en uno de los hits de la banda The Cranberries, muchos años después de componerla junto al guitarrista Noel Hogan, la vocalista irlandesa Dolores O’ Riordan rememoraba en un documental cómo parió aquella canción.

O’ Riordan era una adolescente que tocaba el órgano en la iglesia, poco agraciada, sobreprotegida por su madre, que la vestía con trajes de flores rosas y lazos para recogerse el pelo.

Una noche, en un club llamado Madonna, un chico la sacó a bailar. Nunca había besado a nadie porque le parecía asqueroso aquello de una lengua junto a otra lengua. Sin embargo, cuando aquel chaval la besó, pensó “have to let it linger”, un deseo que luego se convirtió en estrofa en Linger, una de las canciones emblema del grupo que de adulta lideró.

El tema no trata solo de ese primer beso, sino más bien de su primer rechazo amoroso. Dolores se reencontró en otra discoteca con aquel chico. Ansiaba volver a verlo, pero aquella noche no la tomó por la mano para sacarla a bailar. Se lo pidió a otra amiga suya. La vergüenza que sufrió delante de todos sus amigos fue terrible. Todo era terrible a los 17 años, confesaría décadas más tarde la cantante.

Muchos años después, Dolores O’ Riordan se toparía en Limerick con una banda que quería tocar sus propias canciones. Se llamaban The Cranberry Saw Us. Su guitarrista había compuesto algo aún sin letra ni melodía. Dolores se llevó ‘aquello’ a su casa y tras escuchar la grabación escribió un verso y el estribillo “have to let it linger”.

No solo era una canción sobre el primer beso, sino también sobre el primer rechazo amoroso de una adolescente de 17 años, una noche en un club llamado Madonna. “Nunca imaginé -declaraba para The Guardian- que se convertiría en una gran canción”.

La historia no acaba ahí. Linger, incluida en el álbum debut de The Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1994) se convirtió en un éxito, alcanzando el top 3 en Irlanda, el top 8 en los Estados Unidos y el 14 en el Reino Unido.

Aquel fulgurante éxito del grupo habría de reportarle a Dolores una pequeña venganza. El chaval que le dio aquel primer beso le escribió una carta. “Sé que la canción es sobre mí. Nunca quise herir tus sentimientos. ¿Podemos vernos de nuevo?”

La hoy fallecida vocalista de The Cranberries nunca respondió a aquella misiva. “Es demasiado tarde. Me dejaste”, confesaría O’ Riordan.