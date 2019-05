¿Necesitan los festivales en España una ley de cuotas para que participe un mínimo de mujeres?

Argentina vive estos días inmersa en un debate que, por el momento, no ha tenido su réplica en España. El Senado del país latinoamericano ha aprobado el proyecto de Ley conocido como Mercedes Sosa, en honor a la célebre cantante fallecida en 2009, que propone un cupo que asegure la presencia de mujeres en los festivales musicales del país: su presencia habrá de, al menos, el 30%.

Pese a que son muchos los argentinos aficionados a la música que están debatiendo sobre el tema en las redes sociales, en la cámara alta del país no ha habido apenas discrepancias: la iniciativa, que fue propuesta por la senadora Anabel Fernández Sagasti, del partido Frente para la Victoria-PJ, salió adelante por 50 votos a favor y sólo uno en contra. Ahora, y de cara a convertirse en ley, habrá de conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados.

Volvamos a España. Y hagámoslo fijándonos en los carteles de los principales festivales de este verano. El BBK Live de Bilbao tiene como principales reclamos a Liam Gallagher, Thom Yorke, Vetusta Morla, The Strokes o Weezer, con Rosalía como única representante femenina entre las bandas con más tirón. En el Mad Cool estarán The Cure, Bon Iver, The Chemical Brothers, Iggy Pop, The National o el otro de los Gallagher, Noel. Y en el FIB actuarán Fatboy Slim, Kings of León, Franz Ferdinand, The 1975… y Lana del Rey.

El Primavera Sound barcelonés es el único que puede presumir de haber dado un paso decidido en materia de igualdad. De hecho, el festival lleva este año la paridad por bandera. “Que en un cartel haya paridad real entre artistas femeninas y masculinos debería ser lo normal”, explican en su web, de cara a que “se derriben las fronteras entre géneros y se acaben los compartimentos estancos”.

Pero, ¿hasta qué punto es este un debate pertinente? Preguntemos, en primer lugar, a los propios festivaleros.

“Desde hace unos años me fijo en la presencia de mujeres, no sólo en los festivales musicales, también en los literarios, de teatro o de cine”, cuenta Laura, asidua a muchas de estas citas culturales. “En las primeras planas solamente salen grupos compuestos por hombres o solistas masculinos. Te preguntas: ¿Qué está pasando aquí?”

Pese a ese desequilibrio, Laura tiene ciertas dudas sobre una ley de cuotas a la argentina. “No sé si me parece bien que se imponga una cuota mínima”, reflexiona, “pero creo que es necesario que la industria cultural haga una reflexión. Porque cada vez nos choca más ver estos carteles con tan poca presencia femenina. Y personalmente me acabo decantando por aquellos festivales que tengan a más mujeres en la primera línea”.

Jorge Obón es coautor del libro ‘Manual del perfecto festivalero’. También, una de las personas que puede presumir de llevar a sus espaldas un mayor número de festivales “¿Que ha de primar el criterio artístico? Siempre”, apunta. “Ahora bien, si resulta que hay mujeres sistemáticamente ignoradas en España de modo que ni siquiera entran en ese "criterio artístico", sí que es necesaria una ley de cuotas”, opina.

De existir en España algo parecido a lo que puede ponerse en marcha en Argentina, Obón cree que los aficionados españoles a la música tendrían ocasión de descubrir toda una ristra de talentos femeninos “que nos hemos estado perdiendo durante décadas”. Creadoras e intérpretes “maravillosas, desde Eli Gras hasta Caliza”, explica Obón.

Virginia Rodrigo, cantante y multiinstrumentista, es aún más contundente sobre lo aprobado al otro lado del Atlántico. “Me parece una idea fantástica”, asevera. “Establecer cuotas para mujeres es una gran idea y la mejor forma de visibilizar nuestra presencia”.

Para la artista, “nosotras no estamos más presentes en los festivales no porque seamos peores, sino porque se ningunea nuestro trabajo”. A quien piensa que las cuotas puede redundar en un descenso de la calidad, les pregunta.

“¿Acaso todos los hombres que se suben a un escenario tienen un buen nivel? Estamos hartas de tener que ser mejores que los mejores para tener un espacio en cualquier ámbito profesional. Se espera de nosotras que seamos sublimes y nos hagamos un hueco en una escena en la que somos invisibles, Ya está bien de tener que se extraordinarias para que se nos vea”, concluye.