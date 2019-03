¿Nadie reconoce su voz? Esta conocida artista lidera el ranking de canciones más shazameadas de 2016

'Shazam' puede enriquecer nuestro repertorio musical o desesperarte cuando estás en un bar y no hay cobertura para pillar esa canción que tan bien suena. El caso es que, según la lista de canciones más buscadas en 2016 en la app, una celebérrima artista ha sido la autora del hit más desconocido.

Está claro: Shazam es un indicador de éxito. Os dejamos la lista completa con los vídeos correspondientes:

10. Justin Bieber – ‘Love Yourself’

Justin Bieber está en todas partes, incluso en la lista de canciones más buscadas. Él es así.

9. DNCE – ‘Cake By The Ocean’

Joe Jonas lleva desde pequeño cosechando éxitos, por lo cual es un poco extraño que la gente no haya reconocido su voz en esta canción.

8. Imany – ‘Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)’

Son buenos tiempos para la música "electrónica": una canción de house con una vocal femenina siempre va a ser un éxito.

7. The Chainsmokers Feat. Daya – ‘Don’t Let Me Down’

Daya es una vocalista fantástica, pero ni ella ni The Chaismokers eran demasiados conocidos antes de sacar esta canción de EDM.

6. Lukas Graham – ‘7 Years’

Una canción de superación personal escrita por un joven Lukas que habla de realizar un sueño que tenía su padre: cantar.

5. Twenty One Pilots – ‘Stressed Out’

Rap. Seguramente el estribillo de esta canción es lo único cantable para el común de los mortales (exceptuando a Eminem, que puede con todo). Lo que sí está claro es que ha sido todo un hit.

4. Mike Posner – ‘I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)’

Ya lo comentabamos antes. Son buenos tiempos para la música "electrónica". Este chico solo tenía 600.000 reproducciones en el primer vídeo que subió a YouTube. Entonces compuso “I took a pill in Ibiza” al más puro estilo EDM y sus visitas se multiplicaron llegando a los 700 millones.

3. Alan Walker – ‘Faded’

Un artista sueco de EDM compuso una "balada electrónica", como se ha descrito a esta canción, y de repente estaba en la lista de éxitos de toda Europa, incluso en el número uno de varios países.

2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners – ‘This Girl’

Probablemente una de las canciones del verano; y probablemente no sepas cuál es solo leyendo el nombre. Se popularizó hace meses en la radio y desde entonces ha sido imparable. Es normal que se encuentre en esta lista, pues los artistas son bastante desconocidos.

1. Sia – ‘Cheap Thrills’

Ella. No sabemos como ha pasado esto. Sia es una inspiración para muchísima gente porque ha sabido llevar a un público muy grande canciones desgarradoras como "Chandelier", ilustrándolas con vídeos que no dejan indiferente a nadie, sin necesidad utilizar excesos en ellos.

Sia puede ser proclamada como una de las artistas más exitosas de este año. Desde que en año 2000 lanzó “Taken for granted” su primer sencillo (más cercano al R&B que al pop), la cantante de “Cheap thrills”, “Chandelier” y “Elastic Heart”, no ha parado de evolucionar y cosechar éxitos.