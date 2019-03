La misteriosa desaparición de Q. Lazzarus, la intérprete de la canción que baila el psicópata de El Silencio de los corderos

Aunque es de Q. Lazzarus, mucha gente la conoce como “la canción de Bufallo Bill”. 'Goodbye Horses', en efecto, es la canción que baila el psicópata de 'El silencio de los corderos', después de meterse la polla entre las piernas y travestirse con una bata de seda y la rubia cabellera de una de sus víctimas; el tema que suena cuando Buffalo Bill mira a cámara y dice aquello de: “¿Quieres follarme? Yo me follaría, me follaría bien fuerte”.

Desde entonces, también hemos podido escucharla en Clerks 2, en la serie Nip/Tuck, en el videojuego GTA IV o en una campaña de Gucci del año pasado. Famosa es la versión que hizo Psyche en el 96, y existe también otra de Venus Infers del año 2010.

El rastro de la cantante Q. Lazzarus, por el contrario, se pierde desde que en 1996 participara en la composición de la banda sonora de 'Twisted', una película independiente que adaptaba la novela 'Oliver Twist' al Nueva York marginal de la época, poblado de drogadictos, chaperos y drad queens.

Después de eso, su carrera se desvaneció como un barco en el Triángulo de las Bermudas, aunque tampoco es que se sepa mucho de sus años anteriores. Encontrarla es más difícil que seguirle la pista a Carmen Sandiego.

La busca de la cantante empezó hace tres meses en un subforo de Reddit dedicado a misterios sin resolver. Un usuario llamado Mjrna se preguntaba qué había sido de Q. Lazzarus ('Where is Goodbye Horses singer Q. Lazzarus now?'), y con razón el hilo acabó desplazando a otros aparentemente más llamativos relacionados con asesinatos y sucesos paranormales.

Muchos consideramos 'Goodbye Horses' una de las mejores canciones de los 80, por lo que resulta bastante frustrante cuando uno busca la discografía de Q. Lazzarus en Spotify y se encuentra con que ese es su única tema disponible.

Solamente en YouTube puede encontrarse una segunda canción, 'White Lines'; el resto ('Tears of Fear', 'Love Dance' o 'Hellfire' son algunos de los títulos desaparecidos) son leyenda y no hay quien de con ellas. ¿Qué fue, en fin, de Q. Lazzarus y por qué se esfumó de la faz de la Tierra?

De su vida conocemos muy poco, apenas lo que ciertas manos invisibles han ido escribiendo con cuentagotas en su biografía de Wikipedia, a saber: que detrás de la Q. de su nombre artístico se esconde Quiana Diana, una chica afroamericana que nació y se casó siendo muy joven en New Jersey, y que huyó a Nueva York después de que su marido le propinase una paliza.

Allí, trabajó de niñera para un inglés mientras probaba suerte como cantante con 'The Resurrection', su grupo de música. Después, se sacó la licencia de taxista y, confiando en que algún cazatalentos terminara fijándose en ella, se aseguró de que en la radio de su taxi sonaran las maquetas de sus canciones.

Así fue como la descubrió Jonathan Demme, el director de 'El silencio de los corderos'. Lo que mucha gente no sabe es que antes de incluir 'Goodbye Horses' en esta película, Denme la usó ya en 'Casada con todos', concretamente, en la escena en la que Michelle Pfeiffer se lo monta con Mathew Modine.

Años después del éxito del film de Hannibal Lecter, el director volvió a contar con Q. Lazzarus para 'Philadelphia'. Quiana Diana es la cantante que actúa durante la fiesta en la que Tom Hanks y Antonio Banderas bailan juntos disfrazados de marineros, versionando una canción de Talking Heads, 'Heaven': esa es la última imagen que existe de ella.

Gracias a la investigación de Reddit, sabemos también que Quiana Diana se mudó a Reino unido y formó una banda de heavy metal, o al menos eso contó en el foro Glorianna Galicia, una de las integrantes de 'Q. Lazzarus and The Resurrection' que todavía sigue en activo.

En Inglaterra, hizo muy buenas con un chapero sueco por el que Diana sintió lástima, y este se lo pagó apartándola de todas sus amistades. Ahora, debe tener unos 50 años, y nadie sabe qué fue de ella, ni si sigue viva. “Preguntadle a Jonathan Demme”, dijo por último Glorianna.

Quizás lo más extraño de la desaparición de Q. Lazzarus sea que, según descubrió otro de los usuarios de Reddit, ni siquiera se haya molestado en reclamar sus royalties.

Greta Garbo demostró que la fama podía ser algo tan molesto que era preferible sacudírsela de encima, pero renunciar al dinero es menos frecuente que regresar al anonimato.

'Goodbye Horses', no obstante, fue compuesta por William Garvey y no por Quiana, por lo que es posible que sus royalties por cantarla sean tan escasos que no le merezca la pena salir de su agujero para reclamarlos.

Para algunos, la letra de 'Goodbye Horses' habla de los efectos de la heroína, droga a la que en inglés también se le llama caballo.

Sin embargo, su compositor, ya fallecido, declaró en una ocasión que el coro de la canción (“Goodbye horses / I’m flying over you”) es una referencia al texto hindú 'Bhagavad Gita', en el que los cinco caballos que arrastran el carro del príncipe Arjuna simbolizan los cinco sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto y oído nos mantienen atados al plano físico de la existencia.

Cuando logras trascender los límites de los sentidos y alcanzar un nivel más alto de conciencia, estás dejando atrás los “caballos”, “volando encima de ellos”. La canción, según William Garvey, habla en definitiva de alguien tan herido por una ruptura sentimental que decide despedirse de las cosas que le atan a este mundo y esfumarse como Q. Lazzarus.

Tal vez, Qiana vuelve a ser taxista en Nueva York. Tal vez termine resucitando como el santo de Betania al que se refiere su apellido. Su vida es un misterio todavía pendiente de resolución.