La mejor década de la música popular fue de 1966 a 1975 y no hay discusión al respecto

En música los gustos y las opiniones son casi tan variados como las personas, cada uno tiene los suyos pero hay cosas que son más verdaderas que otras. Seguro que alguna vez en una reunión de amigos o en un grupo de Whatsapp ha surgido la discusión sobre cuál era la mejor década de la música y no habéis alcanzado una respuesta definitiva con la que todos estuvierais de acuerdo.

A mí me han hecho esa pregunta muchas veces y tras pensarlo bastante llegué a la conclusión que la respuesta no era tan sencilla como decir una década exacta: los sesenta, los setenta, los ochenta o los noventa.

Mi respuesta a la pregunta es un poco más compleja y mucho más concreta. Yo creo que los mejores años de la música popular anglosajona fueron de 1966 a 1973 (redondeando hasta 1975 para hacer una década exacta) y así lo sentencié en este hilo de Twitter.

Podrás no estar de acuerdo con mi afirmación tan categórica, pensarás que la mejor década es otra, quizás entre los setenta y los ochenta o quizás entre los ochenta y los noventa, dependiendo de tus gustos, pero vengo a decirte que estás equivocado. Si bien es cierto que se ha hecho muy buena música en todas las décadas, ningún periodo que puedas decirme tiene tanta concentración de grandes grupos, artistas influyentes y discos esenciales como los años que van de 1966 a 1975.

Aquellos años supusieron la madurez del rock and roll, del r&b, del soul, del funky, del glam rock, del rock progresivo, de la psicodelia, del country, del reggae y del folk. Además fueron los años en que se plantó la semilla y empezaron a crecer estilos como el heavy metal, el punk o la música disco entre otros.

Los mejores discos de las mejores bandas y artistas que te puedas imaginar salieron en esos años, The Beach Boys, The Beatles, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones, The Doors, Bob Dylan, Elton John, Leonard Cohen, The Jackson 5, Queen, Eric Clapton, Deep Purple, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, Nina Simone, Janis Joplin Bob Marley y David Bowie entre muchos otros.

La década de 1966 a 1975 no es sólo importante en cuanto a calidad musical, en aquellos años maduró la industria de la música, se asentaron cosas como los fenómenos fans, la venta de merchandising y se grabaron los primeros videoclips. Además, por si fuera poco, entonces tuvieron lugar los primeros festivales de música, Monterrey Pop Festival en 1967, Isle Of Wight en 1968, Woodstock en 1969 y Glastonbury en 1970.

Y por último señalar que todo ese talento vino acompañado de una pequeña revolución tecnológica ya que en aquellos años evolucionó mucho el mundo de los instrumentos eléctricos, los pedales, los amplificadores, micrófonos, sintetizadores y sobretodo los sistemas de grabación multipista que hicieron posible que las locuras creativas de gente como Brian Wilson, Mick Jagger, Roger Waters o John Lennon cobraran vida.

Un periodo de libertad, efervescencia creativa y bonanza económica, después de que el mundo anglosajón se recuperará de la segunda guerra mundial, que favoreció la aparición de tantos grandes artistas y la creación de obras tan icónicas e influyentes..