De Mazinger-Z a La abeja Maya: Las canciones de tu infancia las compuso Alfredo Garrido

Entre ese oro, incienso y mirra traído de oriente destacaba un producto llamado a convertirse, más que ningún otro, en icono generacional. Se llamaba 'Mazinger-Z' y pasaba de las tramas amables, el drama y las moralinas a la acción, a la leña pura: robots dándose hostias. ¿Podía haber algo en el mundo que molara más?

No sabían aquellos niños, los que vieron el primer episodio en la tele pública, el 4 de marzo de 1978, que 40 años después iban a seguir recordando lo de “¡Puños fuera!” y emocionándose con la melodía que abría la serie.

La voz que con tono épico cantaba aquello de “Mazinger es fuerte y, cuidado, es una furia, no pueden con él, preparado para combatir estáaaa” me está esperando al otro lado del teléfono.

Responde un señor mayor, muy risueño, con cierto tono de incredulidad ante el interés que aquella sintonía que adaptó al español en su momento sigue despertando hoy.

“Me sorprende que se sigan acordando, claro, pero también siento satisfacción de que se haya reconocido un trabajo bien hecho que realicé en un tiempo en el que las series de animación cambiaron para siempre”.

Alfredo Garrido | Agencias

Cuando ‘Mazinger Z’ llegó a España, Garrido ya se había metido de lleno con ‘Marco’, de la que hizo todas las canciones también con gran éxito. La prueba es que seguimos sabiendo dónde se ubicaba aquel pueblo italiano y en qué tipo de morada vivía el chiquillo.

Así compuso la melodía de Mazinger Z

“También compuse las de ‘La abeja Maya’. Pero cuando vi el primer episodio de ‘Mazinger Z’, comprobé que la cosa de los dibujos ya nunca iba a ser igual, de modo que la canción tampoco podía serlo”, recuerda.

La escuchó varias veces en japonés y luego decidió adaptar la letra al español sin tener ni idea de qué significaban aquellos berridos del tema original. “Nunca tuve la traducción en mi mano, me inventé la letra según lo que iba pasando en la pantalla, le puse la fuerza del robot… y parece que no me equivoqué”.

Garrido había hecho una maqueta de prueba, sólo para que los japoneses le dieran el visto bueno, y con el objetivo de encontrar luego a un cantante que la interpretara: “Les encantó. Me dijeron que nada de otro músico, que la cantaba yo”.

Con una larga trayectoria profesional, como solista, productor, en grupos… y muy volcada con el folclore vasco, Garrido ha sido reconocido, sobre todo, por su etapa al frente de la producción musical todas estas series animadas. Entre ellas, también, ‘Vickie el Vikingo’, a la que le aportó un inolvidable toque de rock, y ‘Tarzán’.

Mazinger Z | Agencias

Sin embargo, a pesar de esta fama que le dieron los personajes favoritos de los niños de los 70 y 80, ha grabado más de una veintena de discos y actuado en Europa, África y América. Fue el productor de Nino Bravo y ha trabajado como productor y arreglista para Camarón, Paco de Lucía, Plácido Domingo, Los Chichos…

Ahora Garrido acaba de pasar por el Salón del Manga de Barcelona, donde ha vuelto a sorprenderse con la cantidad de cuarentones que le quieren conocer.

“Hay un club de socios, son miles y están locos. Hay uno que tiene un piso entero lleno de los muñecos. Otro, conserva todas las colecciones que daban con los yogures, con los caramelos…”. Los propios hijos del cantante fueron en su día seguidores generacionales de la serie: “Sacan a relucir que su padre es la voz del mítico tema cada vez que pueden”.

Aunque no es un nostálgico, el artista recuerda la ilusión con la que se trabajaba en aquellos días en los que se acabó la censura. “Por fin se admitieron propuestas menos imaginativas, cosas que nunca se habían visto. Yo estoy encantado con que se siga recordando Mazinger y ojalá que siga durando su reconocimiento”.

Los seguidores de Mazinger Z tendrán ahora la oportunidad de reencontrarse con sus personajes gracias a una producción cinematográfica, ‘Mazinger Z. Infinity’, que se estrena este año en cines. “Llevaban décadas demandándolo”, concluye Garrido.