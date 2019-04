Mark Knopfler, entre en la sabiduría de la vejez y el virtuosismo a la guitarra

Cuando Mark Knopfler anunció una nueva gira mundial este 2019 bajo el nombre "Down The Road Wherever “ no dude en comprar entradas para mis padres y para mí. El artista escoces ha pasado por España para dar cinco conciertos acompañado por una banda de 10 músicos, algunos de los cuales han estado trabajando con él durante más de dos décadas, Guy Fletcher (teclados), Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauta), John McCusker (violín y cistro), Glenn Worf (bajo), Danny Cummings (percusión) e Ian Thomas (batería).

Tuve la suerte de verle el domingo electoral en Madrid en un Wizink Center lleno que se rindió a su clase y su virtuosismo. "Ha pasado mucho tiempo. Ahora soy un hombre viejo, así que quiero agradeceros que hayáis venido a saludar", dijo Mark Knopfler en un momento del concierto anunciando su jubilación.

Más de dos horas de música en el que Knopfler mezcló las canciones de su último disco con grandes éxitos de su carrera en solitario y algunos clásicos de su etapa al frente de Dire Straits.

Mark Knopfler es una biblioteca musical llena de estilos y en el concierto viajó del rock al blues pasando por la música celta o los sonidos ochenteros. Sonaron apoteósicas canciones imprescindibles de su repertorio como "Romeo and Juliet", "Money For Nothing", "Your Latest Trick", "Sailing To Philadelphia" o "Done With Bonaparte".

Canciones que se alargaban muchas por encima de los 8 minutos y en las que brillaba más la parte musical que la vocal, con un Knopfler en modo virtuoso tocando un amplio abanico de diferentes guitarras.

Un concierto alejado de la energía de los primeros Dire Straits pero rebosante de la madurez musical y la vejez de un artista que, aunque se está despidiendo, todavía conserva en sus manos la magia con la que toca la guitarra como nadie lo ha hecho en la historia de la música popular.

Salí contento y repleto de música pero con la sensación agridulce de que, si esa era la última gira de Knopfler, no podía no tocarse "Sultans of Swing", "Walk Of Life", "So Far Away", "Lady Writer", "Tunnel of love", "Darling Pretty", "Why Aye Man", "Boom, Like That", "Cannibals" o su mítica banda sonora para la película "Local Hero", entre otros de sus grandes singles.