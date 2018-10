No solo Mecano: 8 canciones con alguna "mariconez" en su letra

¿Quién nos iba a decir que la letra de la canción 'Quédate en Madrid' generaría un enorme debate sobre libertad de expresión y homofobia treinta años después de su lanzamiento en 1988? El tema de Mecano incluye la palabra "mariconez", que para muchos es un término ofensivo que sería mejor desterrar del diccionario.

La propia Ana Torroja se ha visto obligada a salir al paso de una polémica que ha adquirido tal magnitud que ya ha sido bautizada como el mariconez-gate. Así respondía a las críticas la cantante en Twitter:

Ante tanto revuelo alrededor de una palabra, cabe recordar que Mecano no ha sido el único grupo en pronunciarla sobre un escenario. Recordamos otras ocho canciones de artistas que han empleado derivados de la palabra "marica" en sus letras:

1. 'Devuélveme a mi chica' - Hombres G

La frase: "Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica-pica"

2. 'El señorito' - Isabel Pantoja

La frase: "Nadie sabe ni se explica si es muy macho o es marica"

3. 'Marica de terciopelo' - Ramoncín

La frase: "Animal de ojos caídos, hombre de pelo negro, mentiroso suicida y homicida. Naciste en la ciudad, marica de terciopelo"

4. 'Puto' - Molotov

La frase: "Matarile al maricón"

5. 'El nacimiento de Ramiro' - Rubén Blades

La frase: "Eso sí, lo pido en tu nombre: que no me salga marica, que no me salga ladrón"

6. 'Por favor, pon un muerto en tu motor' - Orquesta Mondragón

La frase: "Se acabaron los misterios, maricón de cementerios"

7. 'Ultraceñidas' - Fabio McNamara

La frase: "Se ha encontrado dos maricas muertas, congeladas vivas en París"

8. 'Más vale ser punkie que maricón de playas' - Siniestro total

La frase: "¿Sabías que a Bryan Ferry le huele el aliento? Más vale ser punkie, que maricón de playas"