Llevamos toda la vida cantando y bailando canciones machistas (y no son reguetón)

Desde que somos pequeños nos exponemos a canciones que podrían ajustarse sin problema al tema que nos ocupa: ¿Qué pre-cuarentón o cuarentón no ha cantado en el cole o frente a la TV 'Los días de la semana''?: "Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar, así planchaba así, así..." Bueno, y no sólo planchar: limpiar, lavar, coser, barrer, guisar, rezar, etc. Como si se tratase del 'Veo Veo' o del 'Super Disco Chino,' este himno infantil parece maquiavélicamente pensado para hacerle un lavado de cerebro a los niños de toda una generación. Algo tan retorcido y siniestro sólo podría haber salido de la mente de un payaso, en concreto, de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, es decir, los archifamosos Payasos de la tele.

Pocos años después, dentro el disco, 'Mis problemas con las mujeres' de Loquillo y los Trogloditas, nos encontramos con un tema titulado 'Te mataré,' en el que se dicen cosas como: "Que no la encuentre jamás o sé que la mataré… Por favor, sólo quiero matarla a punta de navaja besándola una vez más." Y no estamos hablando precisamente de una de las canciones más desconocidas de la banda, al revés, este disco y esta canción hicieron más ricos y famosos a José María y los suyos.

Nos topamos con mensajes similares en, sin ir más lejos, los Beatles, y en su canción 'Run for your Life”. No es, ni su canción más famosa ni su canción más bailable, pero son los Beatles, como mínimo impresiona. 'Run for your live' está escrita por el pacifista John Lennon y dice así: “Corre por tu vida, pequeña niña, si te atrapo con otro hombre será el fin, prefiero verte muerta que con otro hombre”.

Cuesta creer que se trate del mismo que compuso 'Imagine' ¿Verdad? Y si hablo de los Beatles tengo que hacer lo propio con los Rolling y con un tema del tándem Jagger/Richards titulado 'Under my Thumb.' Aquí se llega a comparar a una mujer con una "mascota": “Bajo mi pulgar está el gato siamés de una chica, bajo mi pulgar ella es la más dulce mascota del mundo”. Para muchos esta es la banda de rock más importante de la historia.

“Cada paso que des, te estaré vigilando. Todos y cada uno de los días, y cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré vigilando. Oh, ¿no puedes ver que tú me perteneces?” Esta es una letra demasiado escalofriante como para pertenecer a una de las baladas más famosas de la historia del pop, pero así es ¿Cuántas parejas no la habrán bailado agarrados? Pues estamos hablando de, nada más y nada menos, que de 'Very Breath You Take' de The Police.

Indie y Pop parecen términos muy alejados del tema que nos atañe, pero sólo tenemos que escuchar la canción 'Algunos amigos' del grupo icono del Indie y el Pop Los Planetas para darle la vuelta a la tortilla: “Sí, te puedo golpear hasta que te desmayes y luego un poco más. Te puedo arrastrar del pelo hasta la calle y tú puedes gritar”.

Y sin alejarnos demasiado del Indie y el Pop, hay una canción que se escuchó millones de veces y que se pinchaba allá donde ibas, su título ya es bastante esclarecedor, 'Sin ti no soy nada' de Amaral: “Mi cuerpo, mi alma, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada,” Parece que si la canción en cuestión la canta una mujer está exenta de ser machista, pero este es un camuflaje demasiado débil e hipócrita. En ocasiones, la letra también puede ser el resultado fallido o ambiguo de estados anímicos y poéticos.

Sin salir de nuestras fronteras, y para ir concluyendo, voy a necesitar un flashback para aparecer en la España franquista. Y voy a poner sólo uno de los miles de ejemplos, que de exponerlos, transformarían este artículo en un libro de 1000 páginas. Siempre me ha fascinado una canción de Manolo Escobar titulada 'Sólo te pido' que reza así: “Sólo te pido, sólo te pido, que me hagas la vida agradable sin decides vivirla conmigo”.

No sólo es machista, es misógina, vejatoria, perversa, manipuladora, despectiva… es el mal. Sin embargo, y no deja de resultarme cuanto menos curioso, que mi vecina septuagenaria de al lado la cante a voz en grito cada sábado por la mañana mientras limpia la casa durante horas y espera a que su marido vuelva de almorzar con sus amigos.