Las 8 frases más machistas de las canciones favoritas de los universitarios

En los últimos años, el foco de la polémica ha recaído en la presencia de letras machistas en algunos de los estilos musicales más populares, como el reggaeton o el trap. ¿Defienden las canciones más comerciales el machismo?

Spotify ha publicado la lista de los 30 temas más reproducidos por los universitarios españoles en su plataforma. El resultado es un ranking compuesto mayoritariamente por artistas de pop, reggaeton y trap.

Hemos analizado las letras de todas estas canciones y hemos detectado 8 ejemplos flagrantes de menosprecio o cosificación de la mujer. Las frases que te mostramos en el vídeo seguro que te impactarán.

Esta es la lista completa de los 30 temas más reproducidos por los universitarios españoles:

1. Mayores - Becky G

2. Mi Gente - Willy William y J Balvin

3. Báilame (Remix) - Yandel, Bad Bunny y Nacho

4. Una lady como tú - Manuel Turizo

5. Me rehúso - Danny Ocean

6. La isla del amor - Demarco Flamenco colab. Maki

7. Bonita - Jowell & Randy y J Balvin

8. Felices los 4 - Maluma

9. Krippy Kush - Farruko, Bad Bunny, Rvssian

10. Qué va - Alex Sensation, Ozuma

11. Mala Mujer - C. Tangana

12. Ahora me llama - Karol G,Bad Bunny

13. Loco Enamorado - Farruko,Abraham Mateo,Christian Daniel

14. Look what you make me do - Taylor Swift

15. Ahora dice - Ozuna,Chris Jeday,J Balvin

16. Escápate conmigo - Wisin

17. Kung Fu - Dasoul,Nacho

18. Robarte un beso - Sebastian Yatra,Carlos Vives

19. Tú no metes cabra - Bad Bunny

20. Hey DJ - Yandel, CNO

21. Se preparó - Ozuna

22. Bella y sensual - Nicky Jam,Romeo Santos,Daddy Yankee

23. New Rules - Dua Lipa

24. Yo contigo, tú conmigo - Morat y Álvaro Soler (Tema de la película Gru 3, mi villano favorito)

25. 2U - David Guetta colab. Justin Bieber

26. Sola (Remix) - Anuel Aa [colab. Daddy Yankee, Wisin, Farruko, Zion & Lennox]

27. Sirenas - Taburete

28. Attention - Charlie Puth

29. Friends - Justin Bieber colab.BloodPop

30. Mama - Jonas Blue