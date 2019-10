Así lo ha visto la emblemática banda de Paul Humphreys y Andy McCluskey, quienes eligieron personalmente a K!ngdom como socios en su gira de 40 aniversario, 'Souvenir'. Con ellos tocaron en Madrid (19 octubre, La Riviera) y Barcelona (21 octubre, Apolo) entregándoles el testigo como herederos de este género que han revitalizado con temas como el rompepistas Diamonds, cuyo videoclip ha estado nominado para el Golden State Film Festival, que se celebró Los Ángeles el pasado mes de marzo.

En apenas un año, K!ngdom, formado por los productores musicales Iván Ramírez y Jorge Gomis junto con la cantante Ane, se ha convertido en una de las revelaciones de la escena electrónica gracias a las buenas vibraciones que trasmiten con su potente y energético sonido. Y todo ello sin ninguna discográfica detrás, porque este trío independiente compone, produce y se autoedita por su cuenta. Y aquí surge la siguiente cuestión, ¿cómo han logrado por sí mismos ese sonido tan perfecto, con esos elegantes y juguetones sintetizadores que obligan a mover el cuerpo a quien los escucha?

La respuesta: Inspiración y... mucho trabajo. Gomis e Iván llevaban años dándole vueltas a su proyecto de indietrónica, para el que invitaron a Ane, una de las voces con más proyección europea que cuenta con más de 220.00 oyentes mensuales en Spotify. Juntos ya saben lo que es agotar las entradas para la emblemática Sala Sol, cuyo aforo se quedó pequeño para su concierto de presentación la pasada primavera. Y eso que, por entones, apenas habían mostrado una pequeña prueba de su talento. Eso sí, contaban con la bendición de Radio 3 y Red Bull Music, donde sonó su single de debut Diamonds.

Aparte de este festivo tema, de momento, K!ngdom también ha lanzado Leave it all, What If y Boom, un contundente single recomendado por publicaciones especializadas como Mondosonoro o La Luna de Metrópoli (suplemento de El Mundo) y que sonará en la próxima serie de Netflix, El vecino, protagonizada por Quim Gutiérrez. ¿Quién da más?

Actualmente, la banda está inmersa en el lanzamiento de su LP el próximo Febrero. Pero donde se están ganando el reconocimiento de la prensa especializada y sus fans es sobre los escenarios. Ya sea actuando junto a bandas tan sólidas como OMD o White Lies, a quienes acompañaron en su concierto granadino el 17 de octubre, como sorprendiendo a los manifestantes del Orgullo de Madrid, a los que les ofrecieron un vigoroso concierto en la plaza Pedro Zerolo, o en formato acústico en el Sofar Sound.

Da lo mismo el escenario, K!ngdom ha logrado imponer su desenfadado synth pop, por lo que se le augura una larga lista de festivales la próxima temporada. Perfectos para el Sonar o Paraíso, está por ver hasta dónde llega esta banda emergente que en tiempo récord está alcanzando hito tras hito.