De hologramas y estrellas muertas: la gira post mortem de Amy Winehouse

VOLVERÁ A LOS ESCENARIOS EN 2019

La cantante británica que falleció en 2011 volverá a los escenarios en 2019. En forma de holograma, claro. A no ser que alguien lo impida, ya que no es la primera vez que la idea de giras 'post mortem' de artistas muertos ocupan los titulares. Los problemas legales no son los únicos capaces de truncar estas iniciativas. También los morales. ¿Por qué? Hablemos de ello.