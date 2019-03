Hatebeak, la banda de heavy metal en la que el vocalista es un loro

No: esta entrevista no es un ningún 'fake': existe una banda en la ciudad estadounidense de Baltimore en la que las voces corren a cargo de un pájaro. Sin embargo, no uno cualquiera.

Waldo es un loro gris del Congo de 26 años edad, de los cuales los últimos 14 los ha pasado como líder de banda de 'death metal' y 'grindcore' Hatebeak ('Pico de odio').

Junto a él, Blake Harrison y Mark Sloan, otros dos animales -humanos, en este caso- que se encargan de poner música a los sonidos que emite su alado compañero. Eso sí: no esperes que Hatebeak pasen por tu ciudad en una hipotética gira: la banda no actúa en directo.

Al fin y al cabo, el bienestar de Waldo es lo más importante en todo esto.

El ultimo album de Hatebeak, 'Number of the beak' (un claro guiño a 'The Number of the Beast', de Iron Maiden), vio la luz el pasado 2015 con el sello Reptilian Records tras seis años de silencio discográfico.

Antes, habían publicado varios discos compartidos con varios grupos del género -entre otros Caninus, en los que los cantantes eran dos perros de raza pit-bull- que les habían convertido en un auténtico fenómeno viral.

¿A qué suena una banda en la que canta un animal? ¿Qué tienen en la cabeza sus integrantes? Lo descubrimos en una entrevista exclusiva que el propio Blake concede a Tribus Ocultas.

Mucha gente piensa que esto es algún tipo de broma. Pero no lo es.

No, no lo es. Como mucho se podría decir que es una parodia, porque claramente intentamos pasarlo lo mejor posible con ello. El heavy metal es, por lo general, un género que se toma demasiado en serio a sí mismo. ¿Nosotros vamos en serio? No. ¿Es una broma? Tampoco. Quizá lo más cierto sea decir que hay un poco de ambas cosas en Hatebeak.

Hablemos de la música que hacéis. ¿Cómo definiríais vuestro sonido?

Uf… Esa es una pregunta muy complicada. Básicamente, es 'heavy metal'. Lo que ocurre es que dentro de ello podemos tocar cualquier otro subgénero que nos apetezca.

¿Cómo lo hacéis a la hora de grabar las voces de Waldo?

Pues invirtiendo mucho, mucho tiempo. Lo que hacemos, en líneas generales, es grabar a Waldo y luego pasar largas tardes encajando sus voces en la música. Es una ardua labor de corta y pega, pero tratamos de que sea un proceso divertido.

¿Cuáles diríais que son sus principales habilidades vocales?

Principalmente, gritar. Pero tiene un repertorio muy amplio. Le gusta mucho imitar determinados sonidos, como por ejemplo, la alarma antiincendios. Eso lo hace cuando está muy enfadado (risas).

¿Qué crees que opina Waldo de la música de Hatebeak?

¡Le encanta! De eso, estoy seguro (risas). Es un gran fan del 'death metal' de la vieja escuela, y también le gustan géneros como el 'black metal'. Ahí, tenemos nuestras diferencias, porque, a mí, no me va mucho...

Una cosa importante, y algo que siempre lleváis a rajatabla, es no realizar conciertos para no exponer a Waldo a un estrés innecesario. ¿Os habéis planteado hacerlo alguna vez?

La verdad es que no. De hecho, creo que sería imposible. Aunque de una cosa estoy seguro: sería muy, muy divertido.